Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına sessiz kalan Aras Bulut İynemli dizinin fragmanını paylaştı

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yayın hayatına başlayan Disney Plus, Türk dizilerini yayından kaldırmasının ardından yeni bir skandala daha imza attı. Disney Plus, yapımcısı olduğu ve 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını duyurduğu Atatürk dizisini platformunda yayınlamama kararı aldı.Disney Plus'ın bu kararı büyük tepki çekerken birçok vatandaş, platform üyeliklerini sonlandırma kampanyasına katıldı. Dizinin başrolünde olan oyuncu Aras Bulut İynemli, skandal karara tepkisiz kalması nedeniyle tepkileri üzerine çekti."Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" şeklinde açıklama yapan İynemli, gazetecilerin 'Ermeni lobisinin baskısı ile kaldırıldığı düşünülüyor' demesi üzerine "Hiç oralara girmeyelim, bence bu açıklama yeterli" diyerek apar topar konuyu kapattı.Disney Plus'ın skandal kararına karşı tepkisiz kalan İynemli, bugün ise sosyal medya hesabından dizinin fragmanını paylaştı. İynemli'nin bu paylaşımı takipçilerinin tepkisine sebep oldu.