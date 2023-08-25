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CHP’li Tunç Soyer’den yine algı operasyonu: Çöp tesisi yalanı ortaya çıktı!

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vaatlerini rafa kaldırdı. Sırf TMMOB'a bağlı meslek odaları istemiyor diye Yamanlar Köyü'nde kurulacak atık tesisine karşı çıktı. Tarım İl Müdürlüğü Menderes'te atık kurma tesisine olumsuz yanıt verince de algı operasyonuna başladı. "Hükümet bize yer tahsis etmiyor" diye yalanına sarıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya sert çıktı: Safsata, gerçek dışı!

CHP’li Tunç Soyer’den yine algı operasyonu: Çöp tesisi yalanı ortaya çıktı!
Ekleme: 25.08.2023 - 09:40 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Tunç Soyer’den yine algı operasyonu: Çöp tesisi yalanı ortaya çıktı!
CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart 2019'da göreve başladı. Ancak seçim dönemindeki tüm vaatlerini rafa kaldırdı. Sırf Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odaları istemiyor diye Yamanlar Köyü yakınlarında 198 hektarlık alanda kurulması öngörülen Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nin yapımını askıya aldı.

Bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu döneminde 7 yıllık hukuk mücadelesi sonrası önünde hiçbir engel kalmayan Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi projesi böylece rafa kaldırıldı.

CHP’li Tunç Soyer’den yine algı operasyonu: Çöp tesisi yalanı ortaya çıktı!

ALGI YARATMAYA ÇALIŞTI
Soyer'in Menderes'te kurmayı planladığı tesis de Tarım İl Müdürlüğü'nden olumsuz görüş aldı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz haziran ayında Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünün durdurulması yönünde karar verince kentte çöp krizi patladı. Yamanlar'ı kendi isteği ile rafa kaldıran Soyer, bu sefer topu hükümete atarak 'Çöp bertaraf tesisi kurmak için hükümet bize yer tahsis etmiyor' yalanına başvurdu.

CHP’li Tunç Soyer’den yine algı operasyonu: Çöp tesisi yalanı ortaya çıktı!

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İBB Başkanı Tunç Soyer'in çöp tesisleri açıklamasının safsata olduğunu kaydederek, Karşıyaka Yamanlarda katı atık bertaraf tesisi kurmak için Büyükşehir'in önünde hiçbir engel olmadığını söyledi. Kaya: 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çöp tesislerine ilişkin açıklamasının gerçek dışı' diye konuştu.

CHP’li Tunç Soyer’den yine algı operasyonu: Çöp tesisi yalanı ortaya çıktı!

SAHTE ARGÜMANLAR
'Safsata, hileli bir akıl yürütme yöntemidir' diyen Kaya: 'Tunç Soyer gibi popülist siyasetçilerin, iş bilmezliklerini gizlemek, mazeret üretmek için kullandıkları, ilk bakışta geçerli ve ikna edici gibi görülebilen fakat rasyonel bir bakış açısıyla bakıldığında kendilerini ele veren sahte argümanlardır. CHP'li Tunç Soyer'in, 'İzmir'in çöpü siyasete alet ediliyor. Merkezi hükümet, çöpün bertaraf edilebileceği bir tesis kurmamız için yer tahsis etmiyor' safsatasını gelin hep birlikte çürütelim' dedi.

OLUMLU GÖRÜŞ VERİLDİ
Kaya şu açıklamayı yaptı: 'Şöyle bir geçmişe dönelim. Dünyada, vahşi depolama yöntemiyle çöp ve atık bertarafı gibi ilkel bir yöntemi kullanan tek Büyükşehir Belediyesi, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Dönemin Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da tıpkı Soyer gibi 'Harmandalı'yı taşımak için hükümet bana yer göstermiyor' mazeretine sarılmıştı. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu ile yapılan görüşmelerle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Karşıyaka Yamanlar Dağı'ndaki 198 hektarlık alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık bertaraf tesisi yapması için tahsislerle birlikte uygun görülmüştür. Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, DSİ, TEİAŞ başta olmak üzere ilgili tüm bakanlık ve kamu kurumlarınca olumlu görüş verilmiştir' dedi.

CHP’li Tunç Soyer’den yine algı operasyonu: Çöp tesisi yalanı ortaya çıktı!

SAFSATA VE GERÇEK DIŞI
'Sürece ilişkin davalar açılmış, ancak açılan davalar reddedilmiş ve hukuki süreç kesinleşmiştir' diyen AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Böylece, ÇED sürecinin tamamlanmasının ve projenin uygulama sürecine devam edilmesinin önünde 18 Şubat 2019 tarihi itibariyle hiçbir hukuki ve teknik engel kalmamıştır. Yerel seçimin hemen öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi bir basın açıklaması yapmış, 'Büyükşehir, katı atık dönüşüm tesisi mücadelesini kazandı. Hukuk zaferi bizim' başlığıyla bir bülten bile yayınlamıştır. Yani, hükümet yer göstermiş ve tüm bakanlıklar olumlu görüş vermiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Şubat 2019 tarihli bülteninde de sabit olduğu üzere, CHP'li Soyer'in 'Merkezi hükümet bize yer göstermiyor, bulduğumuz yerlere de bakanlıklar ve kamu kuruluşları uygun görüş vermiyor' açıklaması safsata ve gerçek dışıdır. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nı CHP'li Büyükşehir Belediyesi yalanlamıştır. Harmandalı'daki heyelan riski ve stabilite sorunlarına ilişkin tespit ve teknik değerlendirme raporları sonrası, taşınma tartışmaları yeniden başlamış ve bu sefer tesis için CHP tarafından hukuki ve teknik engel bulunmayan Karşıyaka Yamanlar Dağı yerine başka bir adres gösterilmiştir' diye konuştu.

CHP’li Tunç Soyer’den yine algı operasyonu: Çöp tesisi yalanı ortaya çıktı!

SOYER SÖZLEŞME İMZALADI
'Her ne hikmetse, Harmandalı'ya kuş uçumu 4,5 kilometre mesafede olan Karşıyaka Yamanlar Dağı'ndaki 198 hektar alanda hemen imalata başlanıp tesis taşınabilecekken, rota Harmandalı'ya 80 kilometre uzaktaki Menderes'e çevrilmiştir.' Diyen Kaya: 'İzmir'imizin su kaynağı olan Tahtalı Barajı Menderes'tedir.

Bugün Menderes'te, Tahtalı Barajı Havzası Koruma Yönetmeliği çerçevesinde, köylülerimizin iki hayvanını barındırabilecekleri bir damı dahi yapmalarına içme suyumuza zarar verebilecekleri sebebiyle izin verilmemektedir. Menderes, Türkiye'nin organik tarım merkezlerinin en önemlilerinden birisidir. Ayrıca, Harmandalı'ya 80 km mesafedeki Menderes'e her gün 80 km gidiş-80 km geliş olmak üzere toplam 160 km yüzlerce kamyonla çöp sevk etmek, maliyet olarak ciddi bir yakıt sarfiyatına sebebiyet verebileceği gibi karbon salınımı açısından da çevreye büyük zarar verecektir.

CHP’li Tunç Soyer’den yine algı operasyonu: Çöp tesisi yalanı ortaya çıktı!

Menderes'e bu tesisi taşımak, doğayı katletmek, tarımı mahvetmek, suyumuzu kirletmek, turizmi baltalamak demektir. Kimse, aklın ve bilimin kabul etmediği bir uygulamayı İzmir'e ve İzmirlilere dayatamaz. Akıl ve bilim de zaten bu projeye onay vermemiştir. Gerçek şu ki, Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı'yı taşımak gibi bir niyeti yok! Buradan açıklıyorum. CHP'li Soyer, göreve gelir gelmez 1 Ocak 2020 tarihinden başlamak üzere, özel bir firmayla Harmandalı'daki çöpten elektrik üretmek üzere sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmenin bitiş tarihi, 31 Aralık 2029'dur. Yani, CHP'li Soyer Harmandalı'yı 2029'a kadar kapatmayacağını bu özel firmaya taahhüt etmiştir' dedi.

CHP’li Tunç Soyer’den yine algı operasyonu: Çöp tesisi yalanı ortaya çıktı!

İZMİRLİLERİ KANDIRMAYIN
'Eğer vahşi depolamadan vazgeçerek modern katı atık bertarafı yapma niyetiniz varsa, size tahsis edilen, her şeyi hazır, hukuki ve teknik engeli bulunmayan, Karşıyaka Yamanlar Dağı'ndaki 198 hektarlık alanda tesisin imalatına hemen başlayın' diyen Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

Kıymetli İzmirliler, CHP, sizin iradenizi çantada keklik görüyor. Sizin, kayıtsız şartsız onların her beyanına inanacağınızı düşünerek, safsata üzerine safsata üretiyor. Cumhuriyet tarihinin en başarısız Büyükşehir Belediye Başkanı olan Soyer, ağlamaktan ve sızlamaktan başka bir iş yapmayarak, safsatalarla dört buçuk yılı doldurdu. Yerel seçime az bir süre kaldı. CHP'li Soyer de safsatalarına hız verdi. Ama İzmir bunu yutmaz! Sevgili İzmirliler, İzmir, çeyrek asırdır CHP'li yerel yönetimlerin yaşattığı eziyeti çekiyor. İzmir, CHP'nin aklımızla alay eden bu anlayışını, bu kötü yönetimini hak etmiyor.

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