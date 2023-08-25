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Çanakkale yanıyor: CHP’li Başkan yurt dışında tatil yapıyor! Paylaşımı da ayrı skandal!

Çanakkale'de önceki gün başlayan orman yangını tüm Türkiye'nin içine kor gibi düştü. 6 Şubat depremleri sonrası seferberlik ruhuyla afet bölgesine koşanlar 'Yeşil Vatan' savunması için de Çanakkale'ye akın etti. "Çanakkale ruhu" yeniden canlanıp, şehirde adeta seferberlik ilan edilirken, CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın nerede olduğu da merak konusu oldu. Yangın bölgesine hiç uğramayıp, sosyal medya hesabından "Yangın umarım söndürülür" mesajı atan Başkan Gökhan'ın yurt dışında tatilde olduğu ortaya çıktı.

Çanakkale yanıyor: CHP’li Başkan yurt dışında tatil yapıyor! Paylaşımı da ayrı skandal!
Ekleme: 25.08.2023 - 09:32 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale yanıyor: CHP’li Başkan yurt dışında tatil yapıyor! Paylaşımı da ayrı skandal!
Çanakkale'de 48 saat önce başlayan ve 9 köyü etkisi altına alan orman yangını büyük uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Her zaman olduğu gibi yine 'yeşil vatan' savunması için tüm Türkiye seferber oldu. Kimi alevlerin ortasına bir bidon suyla, kimisi ise traktörüyle daldı. Çocuklar bölgeye su vatandaşlar ise erzak taşıdı.

1500 hektarlık alanda etkili olan yangında 'Çanakkale ruhu' yeniden canlanıp, gurur veren bir dayanışma örneği sergilenirken, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangın bölgesine hiç uğramaması büyük tepki çekti.

Sosyal medya hesaplarından yangın mesajları paylaşan Başkan Gökhan'ın tatilde olduğu ortaya çıktı.

TATİLDEN 'TÜM EKİPLERE BAŞARILAR' MESAJI

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın şehirde olmadığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Gökhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda' Maalesef yine ciğerlerimiz yanıyor.

Atıkhisar Barajımızın üst bölgesinde yer alan Damyeri Mevkii'nde başlayan yangında mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar dilerim' yazdı.

Çanakkale yanıyor: CHP’li Başkan yurt dışında tatil yapıyor! Paylaşımı da ayrı skandal!

SAN SAN FRANCİSCO'YA UÇMUŞ!
Gökhan'ın yurtdışında tatilde olması nedeniyle Belediye Başkanlığı'na vekaleten bakan M. İrfan Mutluay'ın yangın bölgesine geldiği belirtilirken, Gökhan'ın, yangın günü İstanbul'a geçerek Amerika'da yaşayan oğlunu görmek için San San Francisco'ya uçtuğu ileri sürüldü.

İSTİRAHAT HAKKINI KULLANDI
Sabah'ın konuyla ilgili ulaştığı Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay ise Ülgür Gökhan'ın nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Başkanın İstirahat hakkını kullandığını söyleyen Mutluay, ' Şehirde olup olmadığını bilmiyorum. Bunu kendisine sormanız daha doğru olacaktır. Şuan vekaleten yerine ben bakıyorum.

Yaşadığımız yangın ortada. Savaştan farkı yok.Ciğerimiz yanıyor, başkanın nerede olduğunu bilmiyorum' dedi.

Başkan tatildeyken, ekiplerin verdiği amansız mücadele ise objektiflere böyle yansımıştı...

Çanakkale yanıyor: CHP’li Başkan yurt dışında tatil yapıyor! Paylaşımı da ayrı skandal!
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Çanakkale yanıyor: CHP’li Başkan yurt dışında tatil yapıyor! Paylaşımı da ayrı skandal!
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