Bingöl’de orman yangını kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor
Bingöl'ün Genç İlçesine bağlı Doğanca köyünde ormanlık alanda yangın meydana geldi.
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Doğanca köyünde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda yangın meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 3 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankeri kullanarak yangını kontrol altına aldı.
Yangınla mücadelede ayrıca havadan helikopter desteği de sağlandı. Şu an itibarıyla bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.