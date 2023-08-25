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Başkan Erdoğan'dan muhalefete: Bunların koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemi yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunan Başkan Erdoğan, "Bunların kendi koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Sorun varsa çözecek cumhur ittifakı olarak biziz. Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak yine biziz. Bizden önce yapılanların kat be kat fazlasını ülkemize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan muhalefete: Bunların koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemi yok
Ekleme: 25.08.2023 - 14:18 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan muhalefete: Bunların koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemi yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu yatırımlarda tüm kurumlarımızın hizmeti bulunuyor. Bitlis organize sanayi bölgesinde 3 bin kardeşimize istihdam oluşturan iş yerlerimizin açılışını yapıyoruz. Son yıllarda özel sektörün şehrimize olan ilgisi artıyor. Toplam yatırım miktarı 4.5 milyar lirayı geçen 12 üretim tesisini de bugün devreye alıyoruz. Bu fabrikalarda 3600 kardeşimiz iş imkanına sahip olacak.

TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTME HEDEFİMİZİ ADIM ADIM HAYATA GEÇİRECEĞİZ
Türk ekonomisine katkı verenlere biz de katkı sağladık. Yeter ki yatırım yapın biz sizi asla yalnız bırakmayız. Türkiye'yi yatırım, istihdam yoluyula büyütme hedefimizi adım adım hayata geçireceğiz. Biz kuru sıkı atmayız. Önümüzdeki dönemde bu fabrikalara yenileri eklenecektir. Bizim en önemli referans kaynağımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. İstanbul'a, Ankara'ya hizmet götürürken, Muş'u Bitlis'i ihmal etmiyoruz. Bu anlayışla son 21 yılda Bitlis'e 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 2900 kişi kapasiteli yurt tesisi açtık. Şehrimizde 5 adet millet bahçesi projemiz bulunuyor.

Kentsel dönüşümde 328 konut 928 adet iş yerinin dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimiz atık su arıtma tesisi yoktu, bugün 4 arıtma tesisi ile hizmet veriyoruz.

Bitlis il sınırları içerisindeki demiryollarını yeniledik.

14 Mayıs ve 28 mayıs seçimlerinde Türkiye istikrar diyerek iradesini ortaya koydu. Bitlis tıpkı 2019'daki gibi yine iradesine sahip çıkacak.

MUHALEFETİN TEK DERDİ KOLTUĞUNU KORUMAK
Bunların kendi koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Sorun varsa çözecek cumhur ittifakı olarak biziz. Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak yine biziz. Bizden önce yapılanların kat be kat fazlasını ülkemize kazandırdık.


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