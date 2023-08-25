Başkan Erdoğan'dan Bitlis'te! Malazgirt Zaferi 952. yılında!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'e gitti. Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi için düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu: 'Bizi anlamak, bizi tanımak isteyenler hiç uzağa gitmesin, buraya gelsin. Türk Milleti'nin şanlı tarihi öğrenmek isteyenler, Ahlat'ı ve Malazgirt'i ziyaret etsin Tarihimize zaferler ayı olarak geçen ağustos ayını anlamına ve önemine uygun şekilde hep birlikte idrak ediyoruz. Yarın Malazgirt'te olacağız. 30 Ağustos'u Ankara'da kutlayacağız. Şimdi hep beraber 31 Mart'a hazırlanıyor muyuz? İstanbul, Ankara ve İzmir'i çöp çukura çeviren zihniyetten geri alıyor muyuz...'