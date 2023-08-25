Bakan Uraloğlu'ndan 4 yeni havalimanı müjdesi! Gölün içine yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Önce 2002-2023 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, 2023-2028 yılları arasında hayata geçirilecek proje ve yatırımlar ile 2053 yılı ulaştırma ve altyapıda ortaya konan hedef ve projeleri açıkladı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ülkemiz 4 saatlik uçuş süresiyle, yaklaşık 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 43 trilyon 200 milyar dolar Gayri Safi Milli Hasıla'ya sahip ve 11 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezi konumundadır. Üç kıtayı birbirine bağlayan jeopolitik konumuyla da Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişimleri için çok önemli bir noktada bulunuyor. Bu gerçeklerden hareketle son yıllarda ülke içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, uluslararası koridorlar oluşturarak, kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaşım altyapıları tesis ediyoruz” dedi.Havayolunda İstanbul Havalimanı başta olmak üzere ülkedeki uçuşlarda önemli bir üst konumu sağlandığına dikkati çeken Uraloğlu, '26 olan aktif havaalanı sayımızı 57'ye yükselttik. Yine toplam yolcu sayısını 34 milyondan yaklaşık 203 milyona çıkardık. 81 ülkeye 2003 yılında uçuş yapabilirken, şimdi 173 ülkeye uçuş yapabiliyoruz. 2002'de 150 olan uçak sayımızı 644'e yükselttik.' ifadelerini kullandı.Trabzon Havalimanı'nın mevcut pistinin 2 bin 600 metre civarında, 45 metre genişliğinde olduğundan da bahseden Uraloğlu, pistin ihtiyacı gördüğünü, şu anda terminal binasının yeterli olmadığını söyledi.Uraoğlu, söz konusu havalimanının günde maksimum 22 bin yolcuya ulaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:'Günlük 149-150 civarında uçağa ev sahipliği yapabilecek bir havalimanı. Orada yeni bir havalimanı projesini yaptık. Ve bulunduğu yerin hemen kuzeyine doğru deniz üzerine yapmayı planlıyoruz. Malum Karadeniz'de yer darlığı var. Ve onu yatırım programına da aldık. 3-5 yılda bitebilecek bir iş değil. Dolayısıyla biz onun ihalesini yapmaksızın mevcut havalimanının iyileştirilmesiyle ilgili küçük bir ihale yaptık. İç hatlara 3 köprü ilave ediyoruz. Ayrıca yeni bir terminal binası yapıyoruz. Ve dış hatlar gidiş ve gelişe ayırıyoruz. Bir de CIP binası yapmış oluyoruz oraya. Yapacağımız hizmet Trabzon Havaalanı'nı yaklaşık bir 10 yıl rahatlatacaktır.'Uraloğlu, depremde zarar gören yolları çok hızlı bir şekilde onardıklarının altını çizerek, Hatay Havaalanı'na şu an boş uçakların indiğini dolu uçakların kalkabildiğini vurguladı. Uraloğlu, şöyle devam etti:'Projemizi yaptık. Şimdi hızlıca ihalesini yapıp havaalanını yeniden yapacağız. Aynı yere yapacağız maalesef. Çünkü başka bir yer yok orada. Havaalanı yapılabilecek yakın civarda İskenderun dahil başka bir yer yok. Ama ya ben bunu tecrübe ettik niye bir daha deniyoruz derseniz şöyle bir örnek vereyim. Artık yaklaşım olarak Rize'deki ve Ordu Giresun'daki havaalanı yaklaşımıyla denizin içerisine nasıl yapmışsak burada da Amik Gölü'nün içerisine aynı mantıkla yapacağız.'Havayollarında 2053'e kadar yaklaşık 19,5 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planladıklarını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:'2028'e kadar da 57 olan havalimanı sayımızı 61'e yükseltmeye hedefliyoruz. 2028'e kadar havalimanlarının genişletilmesi çalışmalarına başladık. Öncelikle Esenboğa ve Antalya ve Trabzon'da başladık. Çukurova Havalimanı bu sene sonuna kadar bitirmeye hedefliyoruz. Yozgat Havalimanı'nı önümüzdeki sene bitirmiş olacağız. Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nı önümüzdeki sene bitirmiş olacağız. Deniz yoluna baktığımızda 2023'te, 217 olan liman sayımızı 255'e çıkarmayı hedefliyoruz. Burada da yaklaşık 3,3 milyar dolarlık yeni yatırım planladık. Mersin ve Adana'da iki ayrı yeni liman düşünüyoruz.'