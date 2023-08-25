Bakan açıkladı! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "163 milyon 104 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yumaklı, "163 milyon 104 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.
Yumaklı, "163 milyon 104 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.