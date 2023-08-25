Ayder Yaylası'nda yangın! Ekipler müdahale ediyor

Rize'de endişeli anlar yaşandı.Çamlıhemşin ilçesindeki bin 280 rakımlı Ayder Yaylasında yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, yaylada bulunan eski bir binada henüz sebebi bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.