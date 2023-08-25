Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi! Zodyakla kayalıklara çaptılar!

Sosyete, Yunanistan'dan gelen haberle sarsıldı.İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarptı.Yaralanan çift ilk olarak adadaki hastaneye kaldırıldı.Ağır yaralanan Ali Sabancı'nın dalağının alındığı ve AORT damarında sorun olduğu açıklandı. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu vurgulandı.Adada ilk müdahaleleri yapılan çift, önce Bodrum'a getirildi ardından Ali Sabancı saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.Yapılan açıklamada Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğu, ağır darbeler aldığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü vurgulandı.Başından darbe alan Vuslat Doğan Sabancı'nın da eşinin tedavi gördüğü özel hastaneye getirildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı, zodyak botla kayaklıklara çarptı.