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80 yaşında üniversiteli oldu: Şevki amcanın okuma azmi!

Edirne'de 80 yaşındaki Şevki Kılıç, iki üniversite bitirdi. Ancak okuma azmi hiç bitmedi… Üniversite sınavında 249 puan alan Şevki Kılıç şimdi de Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'ne yerleşti. Gençlere başarısının sırrını da verdi… İşte detaylar…

Ekleme: 25.08.2023 - 09:55 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
80 yaşında üniversiteli oldu: Şevki amcanın okuma azmi!
Edirne'de yaşayan ve hurdacılık yaparak ailesini geçindiren 80 yaşındaki Şevki Kılıç, iki üniversite bitirdi.

Gençlere taş çıkartan Kılıç, Trakya Üniversitesi'nde kazandığı 4 yıllık Tarih Bölümü'nü 3 yılda bitirme başarısıyla gündeme geldi. İki kez tarih bölümünden mezun olan Kılıç'ın okuma azmi bitmedi.

Yeniden üniversite sınavlarına hazırlanan 80 yaşındaki Şevki Kılıç, Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümü'ne yerleşti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 249 puan aldığını söyleyen Kılıç, hurdacılıktan arta kalan zamanlarda Millet Kıraathanesi'nde ilgi duyduğu alanlarda kitap okumaya devam ettiğini söyledi.

Günde en az 200 sayfa kitap okuduğunu belirten Kılıç, gece saat 03.00'ten sonra ders çalıştığını dile getirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 249 puan aldığını belirten Kılıç, tek tercih yaptığı ve Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümünü kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: Sınavda 80 doğru soru cevaplamışım. 17 tarih sorusunun tamamını doğru cevaplayarak 17'de 17 yaptım. Fizik, kimya, biyoloji ve fen derslerinden yeterli soru yaptığım için eşit ağırlıkla 249 puan aldım. Arkeoloji ile ilgili araştırma yaptığım kitapların torunlarım tarafından zarar görmemesi için gece saat 03.00'te kalkıp çalışmalarımı, çevirilerimi yapıyorum.

80 yaşında üniversiteli oldu: Şevki amcanın okuma azmi!

Bir gecede 200 sayfadan fazla kitap okuyorum. 1964 yılında okuduğum dönemde sınıf arkadaşlarım bana 'profesör' diyordu. Profesör olamadık ama geçte olsa üniversitede öğrenci olduk. Bu da bana yeterli.'

80 yaşında üniversiteli oldu: Şevki amcanın okuma azmi!
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