  • USD: 26,41 - 26,45
  • EURO: 28,49 - 28,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

2 gün boyunca alev alev yandı! Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışması devam ediyor

Kentte 22 Ağustos'ta başlayan ve ikinci günün sonunda kontrol altına alınan orman yangınında şimdi de soğutma çalışmaları yapılıyor. Bölge insansız hava araçları tarafından takip ve gözlem altında tutuluyor.

Ekleme: 25.08.2023 - 17:24 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
2 gün boyunca alev alev yandı! Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışması devam ediyor
Türkiye, doğal afetlerle mücadele ediyor.

Bu yıl deprem ve orman yangınları büyük korkuya neden oldu.

Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yaz mevsiminde yangınlar arttı.

Yurdun dört bir yanından alevler yükseldi.

Çanakkale alevlere teslim oldu

Son olarak bir felaket de 22 Ağustos'ta Çanakkale'de yaşandı.

Damyeri bölgesinde 11.30'da başlayan yangın rüzgarın şiddetiyle büyük bir alana yayıldı.

Ekipler havadan ve karadan canla, başka büyük bir mücadele yürüttü.

2'nci günde söndürüldü, soğutma çalışmaları başladı

Gece gündüz devam eden müdahalelerin ardından alevler 2'nci günün sonunda kontrol altına alındı.

Ardından bölgede soğutma çalışmaları başladı. Havadan ve karadan yapılan soğutma çalışmalarında 650 kara aracı ve 2 bin 650 personel görev alıyor.

Yanı sıra havadan 6 helikopterle de müdahaleler sürüyor.

İnsansız hava araçları takip ediyor

Söz konusu bölge, anbean Çanakkale'de görevli insansız hava araçları tarafından takip ve gözlem altında tutuluyor.

Tamamı ekiplerce karadan çevrilen alandaki soğutma çalışmaları adım adım tamamlandıkça, araç ve personel sayılarının düşürülerek çalışmalara devam edileceği öğrenildi.

Ormanlar küle döndü

Öte yandan yangında 2 bin 650 hektarı ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yanarak, küle döndü.
Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına sessiz kalan Aras Bulut İynemli dizinin fragmanını paylaştı
Başkan Erdoğan'dan Bitlis'te! Malazgirt Zaferi 952. yılında!
İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Emekliye yeni zam! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için düzenleme geliyor: İki Bakanlık harekete geçti
Selçuk Bayraktar dünyanın en büyük uçak gemisi 'USS Gerald R. Ford'a konuk oldu
İklim Kanunu geliyor! Murat Kurum: Hazırlıklar tamamlanmak üzere
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a talimat: CHP’li o isim açıkladı!
Saldırı girişimde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Bakan Uraloğlu'ndan 4 yeni havalimanı müjdesi! Gölün içine yapılacak
Bakan Mehmet Şimşek'ten kredi talimatı: Devlet KOBİ'lerin yanında
CHP’li Tunç Soyer’den yine algı operasyonu: Çöp tesisi yalanı ortaya çıktı!
Çanakkale yanıyor: CHP’li Başkan yurt dışında tatil yapıyor! Paylaşımı da ayrı skandal!
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde yeni düzenleme
Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi
Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silahlarla saldırı: Bir polis şehit oldu bir polis ağır yaralandı
Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 22. yıl dönümünde tarihi çağrı: Gelin Cumhur İttifakı'na katılın
Ankara'da okul servislerinde zam oranı belli oldu: Yüzde 70!
AK Parti'den emekli maaşlarına zam açıklaması! Erdoğan 'Farkındayız' demişti
Kur'an-ı Kerim yakma skandalına büyük tepki: 5. kez Dışişleri'ne çağırıldı...
Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor

Köyde korkutan görüntü: İlginç canlı tam 1 metre uzunluğunda!

Köyde korkutan görüntü: İlginç canlı tam 1 metre uzunluğunda!

80 yaşında üniversiteli oldu: Şevki amcanın okuma azmi!

80 yaşında üniversiteli oldu: Şevki amcanın okuma azmi!

Dünya tehlikede mi? Güneş'te devasa bir leke tespit edildi

Dünya tehlikede mi? Güneş'te devasa bir leke tespit edildi

Ünlü yayın platformu Twitch düğmeye bastı: TikTok'a benzeyecek

Ünlü yayın platformu Twitch düğmeye bastı: TikTok'a benzeyecek

O gölde şaşırtan görüntü: Rengi değişti!

O gölde şaşırtan görüntü: Rengi değişti!