Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 4'ü PKK/KCK terör örgütü, 29'u FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 33 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 14 kişiyi gözaltına aldı.