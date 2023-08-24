Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı
Edirne'de son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 4'ü PKK/KCK terör örgütü, 29'u FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 33 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 14 kişiyi gözaltına aldı.