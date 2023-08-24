Whatsapp'ın o özelliği grup kavgalarına son verecek! Mark Zuckerberg duyurdu

Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan bilgiye göre platform artık isimsiz grup oluşturmayı mümkün kılacak. Bu sayede henüz belirli bir amaç veya konusu olmayan gruplar bile kolayca oluşturulabilecek ve bu gruplar otomatik olarak katılımcıların isimleriyle adlandırılacak.Günümüzde WhatsApp gruplarının en fazla 1024 kişiye kadar katılımcı almasına izin veriliyor. Ancak isimsiz gruplarda bu sayı 6 kişiyle sınırlı olacak. Her bir katılımcının adı grup oluşturan kişinin rehberinde kayıtlı olduğu şekilde otomatik olarak atanacak. Eğer bir katılımcının rehberde kaydı yoksa sadece telefon numarası görünecek.WhatsApp, bu yeni özelliği önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunmayı planlıyor. Bu güncelleme grup oluşturma sürecini daha hızlı ve kolay hale getirerek kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.