Uyuşturucu satıcılarını suçüstü yakaladılar

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; araçla uyuşturucu madde satışı yapan Y.E.G. ve D.K. isimli iki kişiyi suçüstü yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 10 kilitli poşet içerisinde satışa hazır halde Esrar maddesi, folyoya sarılı halde iki parça Kokain maddesi, 14 kilitli poşet içerisinde uyuşturucu hap ele geçirildi. İki uyuşturucu madde satıcısının ikamet adreslerine de operasyon yapıldı. İki poşet içerisinde toplamda 470 gram Esrar maddesi ve 522 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İki uyuşturucu madde satıcısı da adliyeye sevk edildi.