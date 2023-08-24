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Ünlü yayın platformu Twitch düğmeye bastı: TikTok'a benzeyecek

Ünlü yayın platformu Twitch, TikTok benzeri video akışına ayak uyduruyor. Platform "keşif akışı" adını verdiği özelliği platforma ekleyecek.

Ekleme: 24.08.2023 - 14:06 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Ünlü yayın platformu Twitch düğmeye bastı: TikTok'a benzeyecek
TikTok'un etkisi giderek büyümeye devam ediyor ve bu sefer canlı yayın platformu Twitch'de bu trende ayak uyduruyor. Ünlü platform Twitch, TikTok benzeri bir özellik deneyerek içerik keşfinde yeni bir yaklaşım sunmaya hazırlanıyor.

TWITCH'E KEŞİF AKIŞI GELİYOR
Şirket 'keşif akışı' adını verdiği dikey kaydırma özelliğini test ediyor ve bu yenilikle ilgili bazı detayları paylaştı. Bu gelişme içerik üreticilerinin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Twitch'in 'keşif akışı' özelliği TikTok'un akış modeline benzeyen bir şekilde tasarlanmış. Kullanıcılar dikey olarak kaydırarak klipleri izleyebilecekler. Başlangıçta özellik yatay kliplerle sınırlı olacakken ilerleyen dönemlerde dikey kliplerin de eklenmesi planlanıyor. Bu akış içerisinde öne çıkan ve popüler kliplerin yanı sıra içerik üreticilerinin kendi 'öne çıkan' klipleri de yer alacak. Kullanıcılar böylece içeriklerini daha geniş bir izleyici kitlesiyle paylaşma fırsatı bulacak.

Bu yeni özellikler Twitch kullanıcılarının içerik keşfi ve paylaşımını daha çeşitli ve etkileşimli hale getirmeyi amaçlayan bir adım olarak öne çıkıyor. TikTok'un başarısının yarattığı etki, diğer platformları da kendi deneyimlerini geliştirme konusunda teşvik ediyor.
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