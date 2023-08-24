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Terörle mücadelenin bilançosu! Bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildiğini ve 1 Ocak'tan itibaren öldürülen terörist sayısının ise 1102'ye ulaştığını duyurdu.

Terörle mücadelenin bilançosu! Bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 24.08.2023 - 12:14 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Terörle mücadelenin bilançosu! Bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi
Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin kökünü kazıyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü mensuplarını tek tek sarı torbaya koyuyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonların bilançosu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"1 Ocak’tan itibaren 1102 terörist öldürüldü"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1102’ye ulaştı.

Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecek.

Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize (Suriye) terör örgütü tarafından 93 taciz ve saldırıda bulunulmuştur.

2’si son bir haftada gerçekleştirilen taciz ve saldırılarda kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 32’si son bir haftada olmak üzere 809 terörist etkisiz hale getirildi.

Sınır güvenliği

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 351 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 10'u FETÖ mensubu olmak üzere 11'i terör örgütü üyesidir.
Terörle mücadelenin bilançosu! Bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi
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