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Şili’de sel felaketi: 4 kişi öldü, 34 binden fazla kişi tahliye edildi

Ülkede etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti, 34 binden fazla kişi ise tahliye edildi.

Ekleme: 24.08.2023 - 17:17 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Şili’de sel felaketi: 4 kişi öldü, 34 binden fazla kişi tahliye edildiŞili’nin orta ve güney kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağış, sel felaketini beraberinde getirdi.

Su seviyesinin yükseldiği çok sayıda nehir taştı.

Evler, tarım arazileri, caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. İnsan zinciri oluşturuldu Mahsur kalanlar helikopter ve botlarla kurtarılırken, bazı bölgelerde insan zinciri oluşturuldu. Altyapıda da büyük hasar meydana geldi. Yağışlardan en çok O'Higgins, Maule, Nuel ve Valparaiso bölgeleri etkilendi.

Yollar çöktü

Valparaiso'ya bağlı Vina del Mar kentinde şiddetli yağışların ardından bir yolda çökme meydana geldi.

4 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 34 binden fazla kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

Şili’de sel felaketi: 4 kişi öldü, 34 binden fazla kişi tahliye edildi
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