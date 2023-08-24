  • USD: 27,17 - 27,22
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ağustos hava durumu tahminleri açıklandı. Son meteoroloji raporlarına göre, hava sıcaklıklarında ciddi bir dalgalanma öngörülmüyor. Ancak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki, hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 24 Ağustos hava durumu raporu.

Ekleme: 24.08.2023 - 08:57 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor! Bugün hava nasıl olacak?
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, açıklanırken Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre 24 Ağustos Perşembe günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ile Kütahya'nın doğu, Eskişehir'in güney ve batı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Güney ve doğusunda sabah erken saatlerde yer yer pus ve sis beklenmektedir.

EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 32°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu

SAKARYA 21°C, 31°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu bugün (Perşembe) Kütahya'nın doğu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 29°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatı çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu bugün (Perşembe) Eskişehir'in batı çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde yer yer pus ve sis beklenmektedir.

BOLU 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 29°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatı çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu bugün (Perşembe) Eskişehir'in batı çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde yer yer pus ve sis beklenmektedir.

BOLU 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu
Terörle mücadelenin bilançosu! Bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi
İBB'nin yeni projesi: Bakireler Tapınağı taşındı
Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale yangını kontrol altında!
Yunan spikerden skandal yangın açıklaması: Kömürleşmiş 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik
İstanbul’da yürüyen merdiven ve asansör çilesi: CHP’li belediyeden isyan ettiren uygulama!
AK Parti bugün 22. yaşını kutlayacak: Henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında
Çanakkale'de alevlerle mücadele aralıksız sürüyor! Bakan Yumaklı duyurdu: O bölgede yangın kontrol altında
Küçük ortaklar CHP'yi çabuk unuttu: DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'ye 3 ayda eleştiri yağmuru
Milyonlara TOKİ müjdesi! Uzlaşma sağlandı: Memurlara yeni haklar geliyor
Yüzlerce kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değişti: 42 ile yeni jandarma komutanı atandı
Çanakkale'deki yangında üçüncü gün: Havadan görüntülendi
Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü
Başkan Erdoğan'dan 'Çanakkale Yangını' açıklaması: Yangının yayılması durduruldu!
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu canlı yayında açıkladı! 6'lı masadaki vekil pazarlığı ifşa oldu
3. Kırım Platformu Liderler Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
İzmir yağmursuz günde de göle döndü: Ev ve iş yerlerini su bastı
Belediye çalışanları işi bıraktı çöpler toplanmadı! Buca çöp kent oldu
Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili yapılan 'Gün batımını doyasıya izleyemedim' paylaşımı tepki çekti
Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ümit Özdağ'ın 'Bana emekli Albay gönderdi' diyerek paylaştığı fotoğrafın Afganistan'da çekildiği ortaya çıktı
Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor! Bugün hava nasıl olacak?

Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor! Bugün hava nasıl olacak?

O gölde şaşırtan görüntü: Rengi değişti!

O gölde şaşırtan görüntü: Rengi değişti!

8 bin 500 yıllık tarihi kentte önemli keşif: Dünyada ilk!

8 bin 500 yıllık tarihi kentte önemli keşif: Dünyada ilk!

Rekabet Kurulu kararını verdi: Sarı siteye şok!

Rekabet Kurulu kararını verdi: Sarı siteye şok!

Google'da büyük skandal: Yapay zeka köleliği böyle savundu...

Google'da büyük skandal: Yapay zeka köleliği böyle savundu...

Hindistan Ay'ın güney kutbuna araç indiren ilk ülke oldu!

Hindistan Ay'ın güney kutbuna araç indiren ilk ülke oldu!