Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ağustos hava durumu tahminleri açıklandı. Son meteoroloji raporlarına göre, hava sıcaklıklarında ciddi bir dalgalanma öngörülmüyor. Ancak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki, hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 24 Ağustos hava durumu raporu.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, açıklanırken Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre 24 Ağustos Perşembe günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ile Kütahya'nın doğu, Eskişehir'in güney ve batı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Güney ve doğusunda sabah erken saatlerde yer yer pus ve sis beklenmektedir.
EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 32°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu
SAKARYA 21°C, 31°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu bugün (Perşembe) Kütahya'nın doğu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 29°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatı çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu bugün (Perşembe) Eskişehir'in batı çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde yer yer pus ve sis beklenmektedir.
BOLU 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 29°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatı çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu bugün (Perşembe) Eskişehir'in batı çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde yer yer pus ve sis beklenmektedir.
BOLU 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu