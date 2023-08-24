Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor! Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, açıklanırken Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre 24 Ağustos Perşembe günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ile Kütahya'nın doğu, Eskişehir'in güney ve batı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Güney ve doğusunda sabah erken saatlerde yer yer pus ve sis beklenmektedir.EDİRNE 22°C, 38°CAz bulutluİSTANBUL 24°C, 32°CAz bulutluKIRKLARELİ 22°C, 35°CAz bulutluSAKARYA 21°C, 31°CAz bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu bugün (Perşembe) Kütahya'nın doğu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 19°C, 35°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 24°C, 40°CParçalı ve az bulutluİZMİR 27°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 25°C, 40°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 26°C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY 26°C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 29°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kuzeybatı çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu bugün (Perşembe) Eskişehir'in batı çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI 16°C, 36°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 17°C, 35°CAz bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 20°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde yer yer pus ve sis beklenmektedir.BOLU 15°C, 32°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 19°C, 32°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 14°C, 33°CAz bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 26°C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY 26°C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 29°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kuzeybatı çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu bugün (Perşembe) Eskişehir'in batı çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI 16°C, 36°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 17°C, 35°CAz bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 20°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde yer yer pus ve sis beklenmektedir.BOLU 15°C, 32°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 19°C, 32°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 14°C, 33°CAz bulutlu ve açık, bugün (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu