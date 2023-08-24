Samsun merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve telefon üzerinden irtibata geçtikleri 39 kişiyi ürün satmak, icra dosyası takip etmek, araç, ev ve villa kiralamak bahanesiyle dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.Samsun, Ankara, Tekirdağ, Muğla, Çorum, Yozgat ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.