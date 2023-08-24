Samsun merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı
Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve telefon üzerinden irtibata geçtikleri 39 kişiyi ürün satmak, icra dosyası takip etmek, araç, ev ve villa kiralamak bahanesiyle dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
12 GÖZALTI
Samsun, Ankara, Tekirdağ, Muğla, Çorum, Yozgat ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.