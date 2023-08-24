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Milyonlara TOKİ müjdesi! Uzlaşma sağlandı: Memurlara yeni haklar geliyor

Toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranında anlaşma sağlanamasa da memur ve emekli temsilcileri, sosyal haklar konusunda masadan eli dolu kalktı. TOKİ konutlarında memura, lojmanda ise engellilere öncelik verilecek.

Milyonlara TOKİ müjdesi! Uzlaşma sağlandı: Memurlara yeni haklar geliyor
Ekleme: 24.08.2023 - 09:01 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Milyonlara TOKİ müjdesi! Uzlaşma sağlandı: Memurlara yeni haklar geliyor
Memurların dört gözle beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar zam oranında anlaşamadı. Ancak memurun sosyal haklarında iyileşme sağlayacak bazı maddelerde uzlaşıldı.

Buna göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında memurlara, lojmanlarda engelli kamu çalışanlarına öncelik verilecek.

Birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge gelecek. Disiplin affı çalışması yapılacak. Mobbing İzleme Kurulu'nda memur temsilcisi yer alacak, görevde yükselme sınavları düzenli aralıkla yapılacak, yıllık izinler dışında hac izni verilecek.

11 HİZMET KOLUNDA İMZA

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci önceki gece sona erdi. Hükümet 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti.

Milyonlara TOKİ müjdesi! Uzlaşma sağlandı: Memurlara yeni haklar geliyor

Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti. Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamadı, ancak taraflar 11 hizmet kolunun tamamında 341 maddede anlaşma sağladı. İşte memurların toplu sözleşmedeki kazanımları…

YİYECEK YARDIMI

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanacak.

Milyonlara TOKİ müjdesi! Uzlaşma sağlandı: Memurlara yeni haklar geliyor

KİRA BEDELİ YOK

Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamı genişletilecek. Kurum ve kuruluşların meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskân imkânları kısıtlı yerlerde bulunan baraj, termik santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve iletim merkezleri, gar ve istasyonlar gibi yerlerde bulunan kamu konutlarından kira bedeli alınmayacak.

Konutların tespiti ilgili kurum ve kuruluş ile kurumun bulunduğu hizmet kolundaki yetkili sendika temsilcisinden oluşturulacak komisyonca belirlenecek.

KİT'lerde konut kira bedeli olarak her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleri'yle belirlenen kira birim bedellerinin yüzde 85'i tahsil edilecek.

Milyonlara TOKİ müjdesi! Uzlaşma sağlandı: Memurlara yeni haklar geliyor

HAKEM HEYETİ DEVREDE

Gözler şimdi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararda olacak. Böylece 31 Ağustos'ta memur ve memur emeklisinin zam oranları belli olacak. 11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alıyor. Kurulun kararı kesin olacak, itiraz edilemeyecek.

Milyonlara TOKİ müjdesi! Uzlaşma sağlandı: Memurlara yeni haklar geliyor

MEMURLARA HAC İZNİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri hac süresince ücretsiz izinli sayılacak. Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele 1 Ekim 2023 öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de ödenek verilecek.

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞILIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu görevlileri ve emeklilerinin, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan, mali ve sosyal haklarını içeren görüşmelerin, kısmi de olsa uzlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. AK Parti hükümetlerinin hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, esnaf, çiftçi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini kaydeden Işıkhan, 'Zaten Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam' demişti.

Milyonlara TOKİ müjdesi! Uzlaşma sağlandı: Memurlara yeni haklar geliyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise 'Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı' demişti. 4688 sayılı Yasa'nın değiştirileceğini söyleyen Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda da çalıştıklarını belirtmişti.



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