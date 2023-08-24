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Beyaz Gazete
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Kur'an-ı Kerim yakma skandalına büyük tepki: 5. kez Dışişleri'ne çağırıldı...

Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Kur'an-ı Kerim yakma skandalına büyük tepki: 5. kez Dışişleri'ne çağırıldı...
Ekleme: 24.08.2023 - 16:49 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Kur'an-ı Kerim yakma skandalına büyük tepki: 5. kez Dışişleri'ne çağırıldı...
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, beşinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Maslahatgüzar, 18 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos'ta da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.
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