Kur'an-ı Kerim yakma skandalına büyük tepki: 5. kez Dışişleri'ne çağırıldı...

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, beşinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Maslahatgüzar, 18 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos'ta da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.