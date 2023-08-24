Küçük ortaklar CHP'yi çabuk unuttu: DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'ye 3 ayda eleştiri yağmuru

Millet İttifakı içinde 'küçük ortaklar' olarak da tanımlanan DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde CHP listeleri üzerinden 38 vekil çıkararak tarihi bir vurguna imza attı.Son dönemde küçük ortaklardan CHP'ye yönelik en sert eleştiri DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Önceki gün katıldığı yayında CHP'nin Türk siyasetindeki konumuna ilişkin zehir zemberek ifadeler kullanan Babacan, 'CHP'nin kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde kazanması mümkün mü? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi?' sorusuyla gündem oldu.Eski ortaklardan olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bu süreçte CHP'ye yüklenmeden duramadı. CHP listeleri sayesinde 10 vekil çıkarıp Saadet Partisi ile birlikte Meclis'te grup kurma imkanına erişen Davutoğlu, 'En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'Gelin birlikte girelim' dedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım' dedim' sözüyle CHP Genel Merkezi'nde soğuk duş etkisi yarattı.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kısa süre önce yaptığı açıklamada ittifakın bittiğini ve yerel seçimlerde ortaklık olmayacağını vurgulamıştı. 14 Mayıs'ta CHP'nin elde ettiği oya ilişkin CHP yönetimini şoka uğratan bir iddia ortaya atan Karamollaoğlu, 'CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8'i CHP dışından gelmiş oydur. Bazı gerçekleri görmezsek belli bir noktaya gelemeyiz. CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı' ifadelerini kullanmıştı.Küçük ortaklardan CHP'ye son darbe Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı'dan geldi. CHP listeleri sayesinde Meclis'e girmeyi başaran Yamalı, 'Bir başka partinin tabanını mutlu etmek gibi ayrıca bir şeyimiz yok. Bizim hedefimiz sadece muhalefet değil ki. Bir şekilde Millet İttifakı ile girdik diye hayatımız boyunca bu seçmenle uğraşacağız diye bir görevimiz yok' diyerek CHP ile keskin yol ayrımını gözler önüne serdi.