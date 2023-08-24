Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü saat verdi: Çanakkale Boğazı açılıyor!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle çift yön geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat: 11.00’den itibaren güney-kuzey tek yön olarak açılması planlanmaktadır.