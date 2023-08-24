Kandıra'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçede bazı kararlar alındığı belirtildi.Açıklamada, "Ruhsatlı mesire alanları dışında, ilçemizde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.