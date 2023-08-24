İç Anadolu'nun kalbinde 2 günde 8 bebeğe kalp ameliyatı yapıldı

Konya Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan ve Türkiye'deki sayılı birimlerden biri olan Çocuk Kalp Merkezi'nde tarihi anlara tanıklık edildi.2 gün içerisinde çoğu il dışından olmak üzere merkeze gelen ve doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan 8 bebek, başarılı geçen kalp ameliyatlarla yeniden hayata döndürüldü. Op. Dr. Murat Şimşek, Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi tarafından saatler süren operasyonlar sonucu bebekler yaşama tutunmayı başardı. Bebeklerin 'İç Anadolu'nun Kalbi' durumuna gelen birime, 112 ve hava ambulansları ile Denizli, Antalya, Diyarbakır, Sivas, Kayseri, Şanlıurfa gibi illerden geldiği belirtildi.2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Konya Şehir Hastanesi, yapılan başarılı operasyonlarla adından sıkça söz ettiriyor.Hastane bünyesinde yer alan ve Türkiye'deki sayılı birimler arasında yer alan Çocuk Kalp Merkezi'nde son iki gün içerisinde tarihi anlara tanıklık edildi.Denizli, Antalya, Diyarbakır, Sivas, Kayseri, Şanlıurfa gibi illerden 112 ve hava ambulansları ile merkeze sevk edilen 8 bebek, Op. Dr. Murat Şimşek, Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi tarafından saatler süren operasyonlar sonucu yeniden yaşama tutundu.Merkezin sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek, 8 ameliyatında başarılı geçtiğini ifade etti. Şimşek, "Bebeklerimizin hepsi yeni doğan hastası.Bebeklere, hipoplastik arcus aorta tamiri, pulmoner atrezi, yapay pulmoner arter yapılması, patent ductus kapatılması, aort koarktasyon ameliyatları yapıldı.Bu ameliyatlarda 2 gün gibi bir süre içerisinde gerçekleşti. Ameliyatlar başarılı geçti ve bebeklerimizin takibi sürüyor" dedi.Çocuk Kalp Merkezi'ndeki ameliyatlar sadece bununla da sınırlı değil.Merkezde daha öncede birçok başarılı ameliyat gerçekleştirilmiş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu başarılı operasyonlar sosyal medya hesabından övgüyle paylaşılmıştı.