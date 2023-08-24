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Dünya Wagner lideri Prigojin'i konuşuyor! Prigojin'in uçağına ne oldu? Son 30 saniye detayı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e isyanı ile dünyanın gündemine oturan Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in içinde olduğu uçak dün gece saatlerinde düştü. Prigojin'in öldüğü açıklanırken o uçakla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Prigojin'in uçağına ne oldu? İşte 30 saniyelik o detay...

Dünya Wagner lideri Prigojin'i konuşuyor! Prigojin'in uçağına ne oldu? Son 30 saniye detayı...
Ekleme: 24.08.2023 - 12:48 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Dünya Wagner lideri Prigojin'i konuşuyor! Prigojin'in uçağına ne oldu? Son 30 saniye detayı...
Tüm dünyanın gündeminde tek bir soru var. ' Wagner lideri Yevgeniy Prigojin öldü mü, öldürüldü mü? Bu soru henüz yanıt kazanamazken uçakta ne olduğu ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'i taşıyan uçağın uçuş takip verileri ortaya çıktı.

Dünya Wagner lideri Prigojin'i konuşuyor! Prigojin'in uçağına ne oldu? Son 30 saniye detayı...

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), bu gece Tver'de düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.

Rosaviatsiya, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette bulunanların isimlerini açıkladı.

Uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer aldı. Hayatını kaybeden 3 kişilik mürettebatın da Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova olduğu açıklandı.

Rosaviatsiya'dan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Tver'de özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Dünya Wagner lideri Prigojin'i konuşuyor! Prigojin'in uçağına ne oldu? Son 30 saniye detayı...

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor.

Reuters'ta Prigojin'in jetinin uçuş takip verilerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Haberde, uçağın son 30 saniyesinde hızlı bir düşüş yaşanana kadar hiçbir sorun belirtisi göstermediği ifade edildi.

Dünya Wagner lideri Prigojin'i konuşuyor! Prigojin'in uçağına ne oldu? Son 30 saniye detayı...

Flightradar24'ten Ian Petchenik, GMT saatiyle 15:19'da uçağın 'aşağı doğru ani bir dikey hareket yaptığını' belirtti. Yaklaşık olarak 30 saniyede uçağın irtifa kaybettiği ve 8 bin feet yükseklikten yere çakıldığı yazıldı.

Ian Petchenik 'Ne olduysa çok çabuk oldu' ifadelerini kullandı. Uçaktakilerin birbiri ile bir tartışma içinde olabileceğini iddia eden Petchenik, uçak yere çakılmadan önce hiçbir sorunun olmadığını belirtti.

Dünya Wagner lideri Prigojin'i konuşuyor! Prigojin'in uçağına ne oldu? Son 30 saniye detayı...

Brezilyalı uçak üreticisi Embraer SA (EMBR3.SA), yaklaşık 13 koltuklu uçağa son yıllarda herhangi bir hizmet veya destek sağlamadığını söyledi

Dünya Wagner lideri Prigojin'i konuşuyor! Prigojin'in uçağına ne oldu? Son 30 saniye detayı...

WAGNER LİDERİ RUS KOMUTANLARLA GERGİNLİK YAŞAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'şefi' olarak bilinen ve Rus yönetimine isyan başlatan Prigojin, birçok ülkede faaliyet gösteren paramiliter grubu Wagner'in Ukrayna savaşında rol oynamasıyla ön plana çıktı.

Dünya Wagner lideri Prigojin'i konuşuyor! Prigojin'in uçağına ne oldu? Son 30 saniye detayı...

Rusya Savunma Bakanlığı, isim vermeden Ukrayna'daki 'gönüllü oluşumların' kendisiyle sözleşme imzalamasına yönelik karar çıkartmıştı. Bu hareket hükümetin Wagner üzerinde daha fazla kontrol elde etme girişimi olarak görülmüştü.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 24 Haziran'da Rus yönetimine silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti. Prigojin ve Wagner'in paralı savaşçıları, isyanın ardından Belarus'a giderken, burada Belarus askerlerine eğitim vermeye başlamıştı.



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