Dünya Wagner lideri Prigojin'i konuşuyor! Prigojin'in uçağına ne oldu? Son 30 saniye detayı...

Tüm dünyanın gündeminde tek bir soru var. ' Wagner lideri Yevgeniy Prigojin öldü mü, öldürüldü mü? Bu soru henüz yanıt kazanamazken uçakta ne olduğu ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'i taşıyan uçağın uçuş takip verileri ortaya çıktı.Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), bu gece Tver'de düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.Rosaviatsiya, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette bulunanların isimlerini açıkladı.Uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer aldı. Hayatını kaybeden 3 kişilik mürettebatın da Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova olduğu açıklandı.Rosaviatsiya'dan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Tver'de özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor.Reuters'ta Prigojin'in jetinin uçuş takip verilerine ilişkin detaylar paylaşıldı.Haberde, uçağın son 30 saniyesinde hızlı bir düşüş yaşanana kadar hiçbir sorun belirtisi göstermediği ifade edildi.Flightradar24'ten Ian Petchenik, GMT saatiyle 15:19'da uçağın 'aşağı doğru ani bir dikey hareket yaptığını' belirtti. Yaklaşık olarak 30 saniyede uçağın irtifa kaybettiği ve 8 bin feet yükseklikten yere çakıldığı yazıldı.Ian Petchenik 'Ne olduysa çok çabuk oldu' ifadelerini kullandı. Uçaktakilerin birbiri ile bir tartışma içinde olabileceğini iddia eden Petchenik, uçak yere çakılmadan önce hiçbir sorunun olmadığını belirtti.Brezilyalı uçak üreticisi Embraer SA (EMBR3.SA), yaklaşık 13 koltuklu uçağa son yıllarda herhangi bir hizmet veya destek sağlamadığını söylediRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'şefi' olarak bilinen ve Rus yönetimine isyan başlatan Prigojin, birçok ülkede faaliyet gösteren paramiliter grubu Wagner'in Ukrayna savaşında rol oynamasıyla ön plana çıktı.Rusya Savunma Bakanlığı, isim vermeden Ukrayna'daki 'gönüllü oluşumların' kendisiyle sözleşme imzalamasına yönelik karar çıkartmıştı. Bu hareket hükümetin Wagner üzerinde daha fazla kontrol elde etme girişimi olarak görülmüştü.Wagner'in kurucusu Prigojin, 24 Haziran'da Rus yönetimine silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti. Prigojin ve Wagner'in paralı savaşçıları, isyanın ardından Belarus'a giderken, burada Belarus askerlerine eğitim vermeye başlamıştı.