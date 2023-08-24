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CHP'li Hatay Belediyesi'nin kaos planı deşifre oldu

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat depremlerinin ardından Hükümet tüm imkanlarıyla depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olurken, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ise gelirlerini Mart 2024 yerel seçim faaliyetlerine harcayarak, kentin elektrik borçlarını ödemediği öğrenildi. CHP'li Hatay Belediyesi'nin depremden bu yana biriken elektrik borcunu ödemediği, borcun 100 milyonlarca TL'ye ulaştığı ifade edildi.

Ekleme: 24.08.2023 - 10:49 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Hatay Belediyesi'nin kaos planı deşifre oldu
6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki depremzede vatandaşların elektrik ve doğalgaz fatura borçları devlet tarafından karşılanırken, daha önce yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde kamu tüzel kişiliğine haiz aboneler ve genel aydınlatma abonelikleri kapsam dışında tutulduğundan kamu işletmelerinin borçlarının silinmemesi kararlaştırılmıştı.

CHP'li Hatay Belediyesi'nin kaos planı deşifre oldu

ELEKTRİK BORCUNU ÖDEMEDİ

Edinilen bilgiye göre, depremin ardından bölgeye giden bakanların telefonlarını açmayan, bugünlerde ise Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için siyasi çalışmalar yürüterek belediye bütçesini bu tarz faaliyetlere aktaran CHP'li Hatay Belediyesi'nin 100 milyonlarca TL'lik elektrik borcunu ödemediği öğrenildi. Borcun büyük kısmının belediye tarafından işletilen elektrikli su pompalarından kaynaklandığı, belediyenin vatandaştan su faturası tahsil etmesine rağmen buradan kaynaklı elektrik borcunu ödemediği kaydedildi. Belediyenin borcunu ödemeyerek kenti hem elektriksiz hem de susuz bırakarak seçimler öncesinde kaosa sürüklemeye çalıştığı ifade edildi.

CHP'li Hatay Belediyesi'nin kaos planı deşifre oldu

DEVLET HATAY İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİ

Depremlerden en çok yarayı alan Hatay için tüm imkanları seferber eden devlet, bölgede 200 bin konut yapmayı planlarken, 6 Şubat'tan bu yana Hatay için yaklaşık 13 milyar TL harcama yaptı. Depremlerde bölgenin enerji altyapısı da ciddi oranda hasar gördü. 11 ilde TEİAŞ'a ait elektrik iletim tesislerinde toplam 717 milyon TL, özel sektöre ait elektrik dağıtım tesislerinde ise toplam 7 milyar 867 milyon TL hasar meydana geldi. CHP'li Hatay Belediyesi'nin ödemediği elektrik faturaları da bölgedeki enerji altyapısına yapılacak yatırımları tehdit eder boyuta ulaştı.
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