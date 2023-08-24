Çanakkale'deki yangında üçüncü gün: Havadan görüntülendi

Çanakkale’de başlayan yangın 3. Gününe girdi. Ekipler havadan ve karadan yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hava araçlarının denizden su alabilmesi için boğaz deniz trafiği tekrar çift yönlü olarak kapatıldı. Yanan alanlar dron kamerasıyla böyle görüntülendi.

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınları baş gösterdi.



Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yangınlar çıkarken bunlardan biri de Çanakkale oldu.



Damyeri mevkiinde başlayan orman yangını üçüncü gününe girdi.



Sabahın ilk saatlerinden itibaren takviye hava araçları ile çalışmalar hızlandırıldı. Çanakkale yangınında üçüncü güne girildi Gece boyunca 4 adet gece görüşlü helikopter bölgede kara ekipleri ile birlikte görev yaptı. Alevler, rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Yağcılar ile Aşağıokçular köyleri arasındaki ormanlık alanda yeniden yükselmeye başladı.



Günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi



Alevlere 2 bin 960 personel, 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesiyle müdahale edilirken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1500 hektarda etkili olan yangının ilerlemesinin durdurulduğunu açıkladı.



Günün ilk ışıkları ile yangının boyutu dron kamerasına yansıdı.



Güvenli geçişler sağlanıyor



Öte yandan jandarma ekipleri de kara ekiplerinin sorunsuz şekilde yangın mahalline erişebilmesi için köylerde güvenli geçişi sağlıyor.



Ayrıca yangında hasar gören elektrik ve telefon direkleriyle ilgili hasar tespiti de ekipler tarafından yapılıyor.



Gemi trafiği askıya alındı



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini temininen Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin saat 03.00'ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığını açıkladı.