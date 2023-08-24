Çanakkale'de orman yangınlarına karşı acil müdahale gemisi Nene Hatun kıyıda

Kavuru sıcaklar ve dikkatsiz vatandaşların sebebiyet oluşturduğu orman yangınlarının ardından binlece hektar alan kullanılmayacak hale geldi.Öte yandan güvenlik güçleri ve acil müdahale ekipleri yurt genelinde denetimlerini ve çalışmalarını elden bırakmıyor.Sanayi savunmada başarılarını dünyaya duyuran Türkiye afet durumlarında da başarılarının meyvesini yiyiyor.Yangınların yaşandığı ve deprem bölgesi olan Türkiye’de ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun başarılarını gösteriyor.Çanakkale'de 3 gün önce meydana orman yangını ekiplerin gece gündüz süren çalışmalarını ardından kontrol altına alındı.Orman yangınına müdahale için İstanbul'dan yola çıkan Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, Merkez İskelesi'nde konuşlandırıldı.Denizden müdahaleye ihtiyaç olduğu durumda göreve hazırKonu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait ülkemizin ilk acil müdahale gemisi olan Nene Hatun gemimiz, denizden müdahaleye ihtiyaç olduğu durumda görev yapmak üzere emre hazır olarak Çanakkale Merkez İskelesi’nde konuşlandırıldı.18 metre genişliğindeki gemide, 4 morg kabinli 20 kişilik hastane, helikopter pisti, dalgıç basınç odası bulunuyor."Nene Hatun", her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü artırıyor.Yalova’da inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen 88 metre uzunluğundaki, 4 bin 291 grostonluk "Nene Hatun" gemisi, dünyanın en zorlu su yolu olan Türk Boğazları bölgesinde görev yapıyor.