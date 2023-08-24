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Çanakkale'de alevlerle mücadele aralıksız sürüyor! Bakan Yumaklı duyurdu: O bölgede yangın kontrol altında

Çanakkale'de ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyla yayılan yangın 3. gününde devam ediyor. Gece boyunca 4 adet gece görüşlü helikopter bölgede kara ekipleri ile birlikte görev yaparken, havanın aydınlanmasıyla havadan ve karadan müdahale de başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını bildirdi. İşte detaylar...

Çanakkale'de alevlerle mücadele aralıksız sürüyor! Bakan Yumaklı duyurdu: O bölgede yangın kontrol altında
Ekleme: 24.08.2023 - 09:32 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'de alevlerle mücadele aralıksız sürüyor! Bakan Yumaklı duyurdu: O bölgede yangın kontrol altında
Çanakkale'de Damyeri mevkiinde başlayan ve yaklaşık 9 köyü etkileyen orman yangınları 3. gününde devam ediyor.

Gündüz havadan ve karadan müdahale edilirken, havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterlerle müdahale sabaha kadar sürdü. Alevler, rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Yağcılar ile Aşağıokçular köyleri arasındaki ormanlık alanda yeniden yükselmeye başladı.

Jandarma ekipleri de kara ekiplerinin sorunsuz şekilde yangın mahalline erişebilmesi için köylerde güvenli geçişi sağlıyor. Öte yandan, yangında hasar gören elektrik ve telefon direkleriyle ilgili hasar tespiti de ekipler tarafından yapılıyor.

BAKAN YUMAKLI YANGIN BÖLGESİNDE

Çanakkale'de dün başlayan ve yaklaşık 21 saattir devam eden orman yangınını, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, helikopterle havadan inceledi.

Çanakkale'de alevlerle mücadele aralıksız sürüyor! Bakan Yumaklı duyurdu: O bölgede yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınla ilgili şu açıklamaları yaptı:

'Hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak kapatılmış durumda. Çünkü hava araçları yoğun bir şekilde su alıyor. 9 köyden 1251 vatandaşımız tahliye edildi.

Çanakkale'de alevlerle mücadele aralıksız sürüyor! Bakan Yumaklı duyurdu: O bölgede yangın kontrol altında

Düne göre daha avantajlıyız. Devlet hastanesi ve üniversite ile ilgili bir risk yok. Yangının ilerlemesini durdurmuş vaziyetteyiz...'

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eceabat'taki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, 'Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Çanakkale'nin merkez ilçesindeki yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalemiz gece boyunca da aralıksız devam edecek.' dedi.

Çanakkale'de alevlerle mücadele aralıksız sürüyor! Bakan Yumaklı duyurdu: O bölgede yangın kontrol altında

6 YERLEŞİM YERİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'de dün çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale sürerken; Çanakkale Valiliği, 6 yerleşim alanının daha tahliye edileceğini duyurdu. Açıklamada, 'İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarın da etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir.

Çanakkale'de alevlerle mücadele aralıksız sürüyor! Bakan Yumaklı duyurdu: O bölgede yangın kontrol altında

Aşağı Okçular köyü, Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlısı Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir' denildi.

Çanakkale'de alevlerle mücadele aralıksız sürüyor! Bakan Yumaklı duyurdu: O bölgede yangın kontrol altında

Öte yandan Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyü yakınlarında da saat 15.30 sıralarında makilik yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.



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