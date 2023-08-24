Çanakkale'de alevlerle mücadele aralıksız sürüyor! Bakan Yumaklı duyurdu: O bölgede yangın kontrol altında

Çanakkale'de Damyeri mevkiinde başlayan ve yaklaşık 9 köyü etkileyen orman yangınları 3. gününde devam ediyor.Gündüz havadan ve karadan müdahale edilirken, havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterlerle müdahale sabaha kadar sürdü. Alevler, rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Yağcılar ile Aşağıokçular köyleri arasındaki ormanlık alanda yeniden yükselmeye başladı.Jandarma ekipleri de kara ekiplerinin sorunsuz şekilde yangın mahalline erişebilmesi için köylerde güvenli geçişi sağlıyor. Öte yandan, yangında hasar gören elektrik ve telefon direkleriyle ilgili hasar tespiti de ekipler tarafından yapılıyor.Çanakkale'de dün başlayan ve yaklaşık 21 saattir devam eden orman yangınını, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, helikopterle havadan inceledi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınla ilgili şu açıklamaları yaptı:'Hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak kapatılmış durumda. Çünkü hava araçları yoğun bir şekilde su alıyor. 9 köyden 1251 vatandaşımız tahliye edildi.Düne göre daha avantajlıyız. Devlet hastanesi ve üniversite ile ilgili bir risk yok. Yangının ilerlemesini durdurmuş vaziyetteyiz...'Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eceabat'taki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.Bakan Yumaklı, 'Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Çanakkale'nin merkez ilçesindeki yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalemiz gece boyunca da aralıksız devam edecek.' dedi.Çanakkale'de dün çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale sürerken; Çanakkale Valiliği, 6 yerleşim alanının daha tahliye edileceğini duyurdu. Açıklamada, 'İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarın da etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir.Aşağı Okçular köyü, Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlısı Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir' denildi.Öte yandan Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyü yakınlarında da saat 15.30 sıralarında makilik yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.