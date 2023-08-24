Antalya'da kaçak göçmen operasyonu! 270 kişi göç idaresine teslim edildi

Güvenlik güç ülke huzur ve güvenliği bozacak şahıslara geçit vermiyor...Bu kapsamda sınırdan ve ülke içerisinde kaçak göçmenler tek tek tespit ediliyor.Yapılan operasyonların sayısı her geçen gün artarken son olarak Antalya'da denetimler gerçekleştirildi. Türkiye'den İtalya'ya yasa dışı göçmen taşınacağı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.4 şüphelinin organizasyonuyla, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen ve çeşitli illerde kaçak olarak ikamet eden, aralarında İran, Afganistan, Irak ve Filistin uyruklu kaçak göçmenlerin Manavgat'tan çıkış yapacakları tespit edildi.Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Ağustos'ta operasyon düzenledi.Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri Manavgat Irmağı'ndan tekneye binerken yakaladı.Jandarmayı görünce kaçan göçmenlerin bir kısmı ise takiple Sorgun Ormanı'nda yakalandı.Kaçak göçmenler, kimlik tespiti için otobüslerle Sarılar Mahallesi'ndeki spor salonuna götürüldü.İtalya'ya gitmeyi planlayan kaçak göçmenlerin, Türk organizatörler ile 7 ila 10 bin euro ücret karşılığı anlaştığı belirtildi.Spor salonunda 2 gün süren işlemlerin ardından yakalan 270 kaçak göçmen, 5 otobüslük konvoy ile Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.