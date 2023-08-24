Ankara'da okul servislerinde zam oranı belli oldu: Yüzde 70!

İstanbul ve İzmir'den sonra Ankara'da da okul servislerine zam geldi. Yapılan yüzde 70 zamla birlikte en kısa mesafe olan 0-3 km ücreti yıllık 10 bin 400 lira oldu.

İstanbul'da yakın zamanda toplu taşımaya yapılan yüzde 51,52'lik zamla birlikte servis ücretlerine de gelen fiyat artışından sonra gözler Ankara'ya çevrilmişti. Ankara'da okul servislerine yapılan zam oranı belli oldu.Esnaf odasının yüzde 80 zam talebi karşılık görmezken yüzde 70 zam açıklandı.Yeni zam oranına göre 0-3 kilometre arası en düşük mesafe ücreti yıllık 10 bin 400 lira olarak belirlendi.Diğer tarifeler ise şöyle:15 km'den sonra ise kilometre başına ek 325 TLAnkara'dan önce İstanbul'da yapılan zamla birlikte en kısa mesafe olarak 0-1 km aylık ücret 792 TL’den 1200 TL’ye yükselmişti.İzmir'de ise en düşük mesafe olan 0-3 kilometre arası öğrenci taşıma ücreti aylık 1223 lira olurken en uzun mesafe olan 0-40 kilometre arası ücret ise 3 bin 105 lira olarak belirlenmişti.