AK Parti'den emekli maaşlarına zam açıklaması! Erdoğan 'Farkındayız' demişti

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN Türk canlı yayınında emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Güler raporun hazırlandığını, beklentiyi karşılayacağını belirtti. Güler ayrıca 'Ekimde ek zam olur mu?' sorusuna da cevap verdi.Güler'in açıklamaları şu şekilde:"MYK üyelerimiz Bakanlarımız şu anda illerimizde şehir buluşmaları kapsamında ziyaretler yapıyorlar. Ben de Erzincan’da Aydın’da ziyaretlerde bulundum. Emeklilerimizle bir araya geldik. Temmuz ayında yapmış olduğumuz enflasyon farkı ve ek ilave zam noktasında emeklilerimizin beklenildiği kadar karşılık bulmadığını gördük. Bu zam yeterli değil bizim şu an karşılaştığımız hayat pahalılığı noktasında ücretlerin artırılması ve ilave zam noktasında beklentileri ifade ettiler. Biz Cumhurbaşkanına arz ediyoruz. Titiz bir çalışma yürütmemiz gerekiyor.Türkiye’nin bütçe dengelerinden başka bizim bir yer altı zenginliğimiz yok. Bütçe dengelerini bozmadan gerek çalışanların gerekse emeklilerimizin maaş ve ücretleri noktasında çalışmayı Çalışma Bakanlığımız devam ettiriyor.Bütçe dengesini bozmadan, fiyat istikrarını sağlayacak ve enflasyon hedefimiz bizim birkaç yıl içinde tek haneli rakamlar inmek. Bunu da bozmadan, ayrıca bizim en büyük parasal manada ihtiyaç duyduğumuz felaket yaşadık. 6 Şubat depremleri ile beraber 11 ilimizde hasara uğrayan şehir hayatımız var. Bütçeden ayırdığımız rakam 765 milyar TL, seneye başka rakamlar ayrılacak.Toplamda 104 milyar dolarlık maliyetle karşı karşıyayız. Bunu hem ödeyeceğiz hem çalışanlarımızın, emeklilerimizin maaş ve ücretleri noktasında beklentiyi karşılayacak bir artışı da yapmamız gerekiyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah gereken adımları yılsonuna kadar atacağız.'' demişti.Şu anda bütçe disiplini açısından biz ek bütçe yaptık. Aynı zamanda borçlanma limitlerini de artırdık. Bütçe disiplini içerisinde elimizde bütçe imkanlarının dışında bir kaynak yok. Bütçe kalemleri içerisinde ne kadar tasarruf ortaya çıkabilir. Emeklilerimize beklentiyi karşılayacak bedeli nasıl ödeyebiliriz? Şu anda bu çalışılıyor. Ekim ayında şunu verebiliriz, kasım ayında şunu verebiliriz diye bir ifade doğru olmaz.Ortaya bütçe imkanlarından artırabileceğimiz ne kadar bir rakam ortaya çıkacak buna bakacağız. Artırılacak rakamın sadece bu dönem için değil gelecek yılda da sürekliliği olacak bir ödemedir bu. Maaş ve ücretler ödemedir. Gelecek yıllardaki yükü hesaplanacak. Ne kadar verilebilir? Şu anda arkadaşlarımız titiz bir çalışmayı ortaya koyuyorlar.Ekim ayı içerisinde bir şey demek mümkün değil, o zamana yetişir mi? Bütçe imkanlarında ödenebilecek bir imkan doğar mı? Neticeler ortaya çıkmadan bir şey diyemez. İnşallah ekimde, kasımda çıksın. Bu ekim olur, kasım olur, aralık başı mı olur? Çalışma neticelendikten sonra ortaya çıkacaktır.