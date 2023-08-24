AK Parti bugün 22. yaşını kutlayacak: Henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 22'nci kuruluş yıldönümünü "AK Parti Henüz 22 Yaşında Doğrular İçin Hep İşbaşında" sloganı ile ATO Congresium'da kutlayacak. Kuruluş yıl dönümü programının sloganı "AK Parti Henüz 22 Yaşında Doğrular İçin Hep İşbaşında" olacak.

81 ilden AK Parti teşkilatları Ankara'da bir araya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim'deki olağanüstü büyük kongre öncesinde partililere seslenecek. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti 22'nci yaşını bugün coşkuyla kutlayacak.İlk program AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek. Başkan Erdoğan, bu toplantıda 31 Mart 2024 yerel seçimleri için teşkilatlara talimatlarda bulunacak, moral mesajı verecek. Akşamında ise 22'inci kuruluş yıldönümü etkinliği yapılacak. Kuruluşundan bugüne parti içinde yer alan isimler, eski yeni bakanlar, parti yöneticileri ve milletvekilleri ATO Congresium'da buluşacak.Kuruluş yıl dönümü programının sloganı 'AK Parti Henüz 22 Yaşında Doğrular İçin Hep İşbaşında' olacak. AK Parti'nin 22 yıllık siyaset yolculuğu, dev yatırımları da kısa film gösterimi ile anlatılacak. Partinin Türkiye'ye daha uzun yıllar iktidar olarak hizmet edeceği vurgulanacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında 2053 ve 2071 hedefleri anlatılacak.Programda Başkan Erdoğan davetlilere hitap edecek. 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimleri için mesajlar verecek. Mayıs seçimlerinde miting meydanlarına damga vuran seçim şarkıları, 24 Ağustos'taki programda canlı performans ile sergilenecek.