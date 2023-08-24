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Adanalı genç annesine şiddete göz yummadı... Babasını öldürdü!

18 yaşındaki Çağatay Güler, annesini döven uyuşturucu bağımlısı babası Aydın Güler’i tabancayla vurarak öldürdü. Güler polis ekiplerince yakalandı.

Ekleme: 24.08.2023 - 14:54 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Adanalı genç annesine şiddete göz yummadı... Babasını öldürdü!Adana'nın Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 42 yaşındaki Aydın Güler ile eşi Zafire Güler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Güler, eşini darbettti. Bu sırada evde bulunan çiftin 18 yaşındaki oğulları Çağatay Güler de tartışmaya dahil oldu.

Babasını göğsünden vurdu

Babasının başka bir odadaki tabancasını alan Çağatay Güler, Aydın Güler'in göğsüne 2 el ateş etti.

Aydın Güler kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Zafire Güler'in ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aydın Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

“Eşim sürekli ateş-buz içip beni döver'

Zafire Güler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Eşinin uyuşturucu kullanarak kendisini darbettiğini söyleyen Zafire Güler, “Eşim sürekli ateş-buz içip beni döver. Akşam yine beni dövüyordu. Oğlum Çağatay da silahla babasını vurup olay yerinden kaçtı” dediği öğrenildi.

Babasının sabıkası kabarık çıktı

Polis ekipleri kıs aşurede süre sonra Çağatay Güler'i yakalayıp, gözaltına aldı. Güler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Aydın Güler'in 'uyuşturucu kullanma', 'kasten adam yaralama' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.
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