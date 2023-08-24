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3 metreye kadar zıplayabiliyor! Nesli tehlike altında olan tür karayolunda görüntülendi

Nesli tehlike altında olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde bulunan Arap tavşanı, Tunceli'nin Hozat ilçesinde görüntülendi. Arap tavşanı, kentte son zamanlarda sık sık görüntüleniyor.

Ekleme: 24.08.2023 - 11:47 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
3 metreye kadar zıplayabiliyor! Nesli tehlike altında olan tür karayolunda görüntülendi
Nesli tehlike altında olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde bulunan Arap tavşanı, Tunceli'nin Hozat ilçesinde görüntülendi. Arap tavşanı, kentte son zamanlarda sık sık görüntüleniyor.

Nesli tehlike altında bulunan ve IUCN kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı, daha önce kent merkezi ve Nazımiye ilçesinde görüntülenmişti.

Tavşan, bu kez de Tunceli'nin Hozat ilçesinde Vedat Aldemir isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karayolunda görüntülenen tavşan, bir süre sonra zıplayarak gözden kayboldu.

3 METREYE KADAR ZIPLAYABİLİYOR

Kanguru ve fareye de benzetilen ve 30 gram ağırlığı olan Arap tavşanı, uzun kuyruğu sayesinde 3 buçuk metreye kadar zıplayabiliyor.

3 metreye kadar zıplayabiliyor! Nesli tehlike altında olan tür karayolunda görüntülendi

Avustralya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Büyük Set Resifi'nde yer alan Bramble Cay Adası'nda yaşayan mozaik kuyruklu sıçanın insan etkisi sebebiyle hızlanan küresel iklim değişikliğinin kurbanı olduğu bildirildi.

EN SON 10 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ
Mozaik kuyruklu sıçanın mevcut durumuna dair 2014 yılından bu yana yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Avustralya Çevre Bakanlığı, türün son örneğinin yaklaşık 10 yıl önce bir balıkçı tarafından görüldüğünü ve o tarihten bu yana resmi olarak görülmediğini belirtti.

Torres Boğazı'ndan bulunan hava durumu istasyonundan deniz suyu seviyesi ve hava durumuna dair elde edilen veriler, insan etkisi sebepli iklim değişikliğinin mozaik kuyruklu sıçanın neslinin tükenmesine sebep olduğunu ortaya koydu.

3 metreye kadar zıplayabiliyor! Nesli tehlike altında olan tür karayolunda görüntülendi

2 TÜR DAHA TEHLİKEDE
Avustralya Çevre Bakanı Melissa Durack, bölgede nesli tükenme tehdidi altında bulunan diğer iki sıçan türünün ve uçan tilkinin iklim değişikliği kurbanı olmaması için daha güçlü önlemler alınacağını duyurdu.

Mozaik kuyruklu sıçanın neslinin tükendiği açıklaması ilk kez bölgede araştırma yapan bilim insanları tarafından 2016 yılında duyurulmuş fakat Avustralya hükümeti o dönem bu bilgiyi doğrulamaktan kaçınmıştı. 1845 yılında varlığı tespit edilen ve nesli tükendiği doğrulanan mozaik kuyruklu sıçanın 1970'lerden bu yana sayılarının birkaç yüze kadar düştüğü biliniyordu.


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