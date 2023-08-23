Yunanistan’a kaçmaya çalışan 10 FETÖ'cü yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor." ifadelerine yer verildi.Söz konusu açıklamanın devamında ise, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.