Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü

Rus haber ajansı TASS, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in içerisinde yolcu olarak bulunduğu uçağın düştüğünü açıkladı.Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düştü. Uçak içerisinde bulunan 10 kişinin öldüğü belirtilirken, Wagner lideri Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu bildirildi.Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını 'vatana ihanet' olarak nitelendirmişti.Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.Bu gelişmelerin ardından Prigojin'in kurucusu olduğu Wagner, Moskova yönetimine karşı başlattığı başarısız isyan sonrası lağvedilmişti.Yevgeni Prigojin, isyandan aylar sonra ilk kez görüntülü paylaşım yayınlamıştı.Prigojin'in Afrika'da olduğu belirtilirken, Wagner liderinin kıtada savaş çanlarının çaldığı bir dönemde ortaya çıkması dikkat çekti. Fransa karşıtı isimlerin Nijer'de gerçekleştirdiği darbe sonrası Batı tarafından desteklenen ECOWAS üyesi ülkeler cuntayı devirmek üzere askeri operasyon hazırlıklarını hızlandırmıştı. Buna karşılık Wagner grubunun faaliyet yürüttüğü Mali ve Burkina Faso, Nijer'e savaş uçakları göndererek olası bir askeri müdahaleye karşı safları sıklaştırmıştı. Prigojin'in, kıtada Rus bloku ile Batı bloku arasındaki gerilimin pik yaptığı dönemde yaptığı paylaşım, Wagner'in de bölgede hazırlık içinde olduğu yorumuna neden oldu.Afrika'da bulunduğu değerlendirilen Prigojin 'Biz Afrika'dayız. Rusya'nın buradaki gücünü artırmaya çalışıyoruz.' demişti. Kazanın bu açıklamadan sonra gelmesi dikkat çekti.