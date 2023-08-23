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Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in içerisinde bulunduğu uçağın Rusya'nın başkenti Moskova yakınları düştüğü açıklandı. Rus haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgilere göre Prigojin ile birlikte özel jet içerisinde 10 kişinin bulunduğu belirtildi. Uçaktaki 10 yolcunun öldüğü bildirilirken Prigojin'in kurtulup kurtulmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı. Gözlerden kaybolan ve Afrika'da bulunduğu değerlendirilen Prigojin'in, "Biz Afrika'dayız. Rusya'nın buradaki gücünü artırmaya çalışıyoruz." açıklaması sonrası yaşanan kazanın zamanlaması ise dikkat çekti.

Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü
Ekleme: 23.08.2023 - 21:09 Güncelleme: 23.08.2023 - 21:25 / Editör: Ozge Selin
Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü
Rus haber ajansı TASS, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in içerisinde yolcu olarak bulunduğu uçağın düştüğünü açıkladı.

Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düştü. Uçak içerisinde bulunan 10 kişinin öldüğü belirtilirken, Wagner lideri Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu bildirildi.

İsyan sonrası lağvedilmişti

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını 'vatana ihanet' olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından Prigojin'in kurucusu olduğu Wagner, Moskova yönetimine karşı başlattığı başarısız isyan sonrası lağvedilmişti.

Yevgeni Prigojin, isyandan aylar sonra ilk kez görüntülü paylaşım yayınlamıştı.

Prigojin'in Afrika'da olduğu belirtilirken, Wagner liderinin kıtada savaş çanlarının çaldığı bir dönemde ortaya çıkması dikkat çekti. Fransa karşıtı isimlerin Nijer'de gerçekleştirdiği darbe sonrası Batı tarafından desteklenen ECOWAS üyesi ülkeler cuntayı devirmek üzere askeri operasyon hazırlıklarını hızlandırmıştı. Buna karşılık Wagner grubunun faaliyet yürüttüğü Mali ve Burkina Faso, Nijer'e savaş uçakları göndererek olası bir askeri müdahaleye karşı safları sıklaştırmıştı. Prigojin'in, kıtada Rus bloku ile Batı bloku arasındaki gerilimin pik yaptığı dönemde yaptığı paylaşım, Wagner'in de bölgede hazırlık içinde olduğu yorumuna neden oldu.

Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü

Kazanın zamanlaması dikkat çekti

Afrika'da bulunduğu değerlendirilen Prigojin 'Biz Afrika'dayız. Rusya'nın buradaki gücünü artırmaya çalışıyoruz.' demişti. Kazanın bu açıklamadan sonra gelmesi dikkat çekti.
Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü
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