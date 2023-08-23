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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Lozan' mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM'de kabulünün 100'üncü yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Ekleme: 23.08.2023 - 12:41 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Lozan' mesajı
Kurtulmuş, destansı bir zaferle taçlanan Milli Mücadele'nin sonucunda kurulan Cumhuriyet'in en önemli hukuki metinlerinden biri olan Lozan Barış Antlaşması'nın, TBMM'de 100 yıl önce onaylandığını hatırlattı.

Gazi Meclis'in, Milli Mücadele'ye karargah olmanın yanı sıra devlet kuran bir Meclis olmanın dünya çapındaki özgünlüğüyle ülkeyi işgal ve paylaşım antlaşması olan Sevr'i yırtıp tarihin çöplüğüne attığını ifade eden Kurtulmuş, çetin koşullar altında imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın, aslen Anadolu'yu çeşitli cephelerden sonra masa başında da kurtarabilme savaşı olduğunu kaydetti.

'GELECEĞE UMUT VE GÜVENLE BAKAN BİR ÜLKE OLDUK'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Lozan Barış Antlaşması'yla Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktaki temeli atılırken onu asırlar sonrasına güçlü bir şekilde hazırlayabilmek için ciddi bir mücadele verilmiş; bu mücadele neticesinde dünya devletleri içinde belirlenen yerimiz geride bıraktığımız yüzyıllık süreçte önemli tecrübe ve kazanımlarla pekişmiştir. Türkiye özellikle son 20 yıllık zaman zarfında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya liginde yeniden söz sahibi olan, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'sözü güçlü, gücü tesirli' Türkiye'nin yüzyılı yapma hedefiyle geleceğe umut ve güvenle bakan bir ülke konumuna gelmiştir. Ülkemizin kuruluşuna özverisi ve kahramanlığıyla öncü olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle ve şükranla yad ediyor, bu anlamlı gün vesilesiyle kurulduğu günden bu yana Meclisimizde halkın iradesini taşıma sorumluluğunu itinayla yerine getiren vekillerimize de şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması en büyük hedefimiz ve gayretimizdir.'

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Lozan' mesajı
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