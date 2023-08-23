Samsun'da gurbetçi aile kaza geçirdi: 4 yaralı

Samsun'da feci bir kaza meydana geldi.Sarıışık kavşağında yaşanan olayda, Fransa'dan Samsun'a gelen Cevat Eksin’in (48) kullandığı DW-058-CX yabancı plakalı SUV tipi araç, direksiyon hakimiyetinden çıktı.Kontrolün kaybedilmesi sonucu araç, refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Kaan (15), Mehmet Akif (17) ve Kerem Eksin (20) yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı olan sürücüyü ayakta tedavi ederken, diğer yaralıları ise Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı.