Rum lider Türkiye'yi hedef aldı: Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında skandal sözler...

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi provokasyonlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde KKTC ve e Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) arasında Pile-Yiğitler yolu nedeniyle çıkan krizi fırsat bilen Rum kesimi lideri yine Türkiye'yi hadsiz ifadeler ile hedef aldı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yürüttüğü Pile-Yiğitler Yolu Projesi kapsamında, Yiğitler köyünden Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Pile köyüne yol genişletme çalışmalarını Türk provokasyonu olarak değerlendiren Christodoulidis, Uluslararası toplumun arkalarında olduğunu iddia etti.Türkiye ve Başkan Erdoğan için 'işgalci' sözleri ile küstah açıklamalarda bulunan Christodoulidis, Uluslararası toplumun eşi benzeri görülmemiş bir tepki vermesi önemli' dedi.Rum lider KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine ise 'Sayın Tatar'la ne zaman hazır olursa görüşmeye hazırım' yanıtını verdi.Ekim ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu ve Avrupa Konseyi'ni sabırsızlıkla beklediğini belirten Hristodulidis sözlerine şöyle devam etti;Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Livakovic sonrası bir bomba daha! Arsenal'in yıldızı...'Müzakerelerin yeniden başlaması için çalışmaya devam edeceğiz çünkü yalnızca müzakerelerin yeniden başlaması bizi bu anormal durumun sona ermesine, kurtuluşa, vatanımızın yeniden birleşmesine götürecektir.