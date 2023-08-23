Osmaniye'de tırda 172 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.A'nın tırla uyuşturucu taşıyacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, şüphelinin kullandığı tırı Osmaniye-Gaziantep-Tarsus Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu.Narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın dorse kısmında saman balyaları arasında bulunan 172 kilo 200 gram sentetik uyuşturucuya el koyuldu.Ekipler, sürücü H.A'yı gözaltına aldı.