Meteoroloji 23 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Alevlere teslim olan Çanakkale'ye özel uyarı

Yurt genelinde etkili olan Basra sıcakları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıcak hava, yangın riskini de beraberinde getirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadele eden Çanakkale için özel bir uyarıda bulundu.Meteoroloji, Çanakkale için kuvvetli rüzgar ve sıcaklık uyarısı yaparak vatandaşları uyardı.Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rzügarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Meteoroloji, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğini ifade ederek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 38°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 33°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 35°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 38°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 32°CAz bulutluHATAY °C, 34°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 34°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 36°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 33°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açıkParçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutluTOKAT °C, 33°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 30°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık