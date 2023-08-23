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Meteoroloji 23 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Alevlere teslim olan Çanakkale'ye özel uyarı

Yurt genelinde etkili olan Basra sıcakları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de sürüp sürmeyeceği merak edilirken, Meteoroloji 23 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yeni raporda alevlerle mücadele edilen Çanakkale için özel bir uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu...

Ekleme: 23.08.2023 - 09:07 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji 23 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Alevlere teslim olan Çanakkale'ye özel uyarı
Yurt genelinde etkili olan Basra sıcakları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıcak hava, yangın riskini de beraberinde getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadele eden Çanakkale için özel bir uyarıda bulundu.

Meteoroloji, Çanakkale için kuvvetli rüzgar ve sıcaklık uyarısı yaparak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rzügarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Meteoroloji, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğini ifade ederek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu

HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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