Mansur Yavaş'tan 'Orta Çağ' belediyeciliği! Ankara'yı susuzluğa mahkum etti

CHP'li belediyelerin yurt genelindeki skandallarına Ankara'da bir yenisi daha eklendi. Bala ilçesine bağlı 48 mahalleye Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yaklaşık 2 aydır düzenli olarak su verilmediği ortaya çıktı.En temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte zorlanan vatandaşlar arasında 'uyuz' korkusu başlarken, ASKİ'nin bu süreçteki umursamaz açıklamaları öfkeyi daha artırdı. Bölge halkı adına konuşan Berber Devrim Coşan, 'Mansur Yavaş'a oy verdim ama kendisine hakkımı helal etmiyorum' dedi. Sanayi Esnafı Kurtuluş Er ise 'Bala'yı AK Parti kazandı diye mi bizi cezalandırıyorlar?' diye sordu.Binlerce kişinin ciddi sağlık riskleri ile baş başa bırakıldığı mahallelerde, hayvanlar da susuzluktan bitkin görüntüleri ile dikkat çekiyor. İmkânı olan vatandaşlar traktörlerinin arkasına bağladıkları tankerlerle, kilometrelerce ötedeki kaynaklardan su çekerek soruna bir nebze de olsa çözüm üretmeye çalışıyor.Bölge halkı tarafından 2 aydır telefon yağmuruna tutulan ASKİ ise 'Şikâyetiniz alındı', 'İşlemler devam ediyor' gibi açıklamalar ile oyalama taktiği yürütüyor. ASKİ ile telefonda sorunlarını çözemeyeceğini anlayan bazı mahalleliler, genel müdürlük binasına gitmesine rağmen defalarca kez eli boş geri dönmek zorunda kaldı. Gün içinde 2-3 saat su akan evler kendini şanslı sayarken, bazı mahallelerdeki musluklardan ise haftalardır tek bir damla bile akmadığı öğrenildi.Yaşanan büyük skandalı SABAH'a anlatan Afşar Mahallesi sakinleri, 'Bizi perişan ettiniz' diyerek CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir an önce çözüm üretmesini istedi. 2 aydır bu sorunla boğuştuklarını belirten Sanayi Esnafı Kurtuluş Er, 'ASKİ'nin ilçe müdürünü arıyoruz telefonu bile açmıyor. Genel müdürlüğü arıyoruz, oyalıyorlar, umursamıyorlar. Bitmiş vaziyetteyiz. Bala'yı AK Parti kazandı diye mi cezalandırıyorlar?' ifadelerini kullandı.Aynı mahallede berberlik yapan Devrim Coşan ise hayvanlarının günlerdir perişan vaziyette olduğunu belirterek, 'Ne banyo yapabiliyoruz, ne ihtiyaçlarımızı giderebiliyoruz.ASKİ'yi arıyoruz durmadan bahane üretiyorlar. Aslında 2-3 senedir su sıkıntısı çekiyoruz ama son dönemde başka bir boyuta ulaştı. Hayvanlarım eridi, ağaçlarım kurudu. Bunun vebali kimin üzerine? Ben Mansur Yavaş'a oy verdim ama kendisine hakkımı helal etmiyorum' şeklinde konuştu.Mahalle sakinlerinden Ümmügülsüm Doğan da bölge genelindeki uyuz korkusuna dikkat çekerek, 'Bizim köyümüz de çevre köyler de mahvolmuş durumda. Bazı köylere nadiren su geliyor, bazı köylerde ise hiç yok. İnsanlar uyuz olmanın eşiğine geldi. Buradaki tehlike çok büyük. Korkuyoruz. İnsanları hasta edecekler. Köylüler susuzluktan birbiriyle kavga etmenin eşiğine geldi. Köyümüzü çöle çevirdiler' dedi.