Mansur Yavaş hakkında bomba iddia: Yandaş Barış Yarkadaş açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi 'kriz merkezi' haline geldi.14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsranı yaşayan partide, kaos ve kavga bir an olsun eksilmedi.Genel seçimlerde kurduğu koalisyona rağmen oy kaybı yaşayan CHP'ye seçmenden tepki gecikmedi. Aldıkları sonucu bir başarı olarak değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu ise 'yerel seçime' umut bağlayıp aday belirlemek için harekete geçti.Ancak seçimlerin ardından bir kez bile kendisi ile görüşmeyen, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile birçok kez bir araya gelen Mansur Yavaş'ın üzerini çizdiği iddia edildi.Hatta kulis bilgilerine göre CHP'li bazı vekiller Kemal Kılıçdaroğlu'na giderek Mansur Yavaş'ın aday gösterilmemesini istedi. 'Bizden değil' diyerek ABB Başkanlığına Levent Gök'ü önerdi.CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Mansur Yavaş hakkında bomba bir iddia patlattı ve parti içinde yaşanan krizi açık açık ilan etti.Öyle ki CHP'liler Mansur Yavaş'a giderek 'Sizin aday olmayacağınız ortada, bir açıklama yapsanız bu tartışmaların önünü kesseniz çok iyi olur' dedi. Ancak Mansur Yavaş, bu talebi ilginç bir yanıtla reddetti.Yöneticilere 'Öyle bir açıklama yaparsak Twitter'daki takipçilerimizi kırarız, onları biz kırmayalım' dedi.