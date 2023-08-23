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Beyaz Gazete
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Mansur Yavaş hakkında bomba iddia: Yandaş Barış Yarkadaş açıkladı!

CHP'de krizin yeni adı Mansur Yavaş'tı… Partililer, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile defalarca kez görüşen Mansur Yavaş'ın yeniden aday olmasına 'bizden değil' diyerek karşı çıktı. Bunun üzerine ortalık karıştı. İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen bazı CHP'li yöneticiler, Mansur Yavaş'a "Aday olmayacağını açıkla" diyerek baskı yaptı. Talebi reddeden Yavaş'ın cevabı oldukça şaşırtıcıydı...

Ekleme: 23.08.2023 - 11:24 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş hakkında bomba iddia: Yandaş Barış Yarkadaş açıkladı!
Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi 'kriz merkezi' haline geldi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsranı yaşayan partide, kaos ve kavga bir an olsun eksilmedi.

Genel seçimlerde kurduğu koalisyona rağmen oy kaybı yaşayan CHP'ye seçmenden tepki gecikmedi. Aldıkları sonucu bir başarı olarak değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu ise 'yerel seçime' umut bağlayıp aday belirlemek için harekete geçti.

Mansur Yavaş hakkında bomba iddia: Yandaş Barış Yarkadaş açıkladı!

Ancak seçimlerin ardından bir kez bile kendisi ile görüşmeyen, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile birçok kez bir araya gelen Mansur Yavaş'ın üzerini çizdiği iddia edildi.

Mansur Yavaş hakkında bomba iddia: Yandaş Barış Yarkadaş açıkladı!

Hatta kulis bilgilerine göre CHP'li bazı vekiller Kemal Kılıçdaroğlu'na giderek Mansur Yavaş'ın aday gösterilmemesini istedi. 'Bizden değil' diyerek ABB Başkanlığına Levent Gök'ü önerdi.

CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Mansur Yavaş hakkında bomba bir iddia patlattı ve parti içinde yaşanan krizi açık açık ilan etti.

Mansur Yavaş hakkında bomba iddia: Yandaş Barış Yarkadaş açıkladı!

Öyle ki CHP'liler Mansur Yavaş'a giderek 'Sizin aday olmayacağınız ortada, bir açıklama yapsanız bu tartışmaların önünü kesseniz çok iyi olur' dedi. Ancak Mansur Yavaş, bu talebi ilginç bir yanıtla reddetti.

Mansur Yavaş hakkında bomba iddia: Yandaş Barış Yarkadaş açıkladı!

Yöneticilere 'Öyle bir açıklama yaparsak Twitter'daki takipçilerimizi kırarız, onları biz kırmayalım' dedi.


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