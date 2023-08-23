Koronavirüs'ün yeni varyantı Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Koronavirüs'ün yeni varyantı Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yeni varyantın Türkiye'de görülmediğini belirterek, "Asla kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Griple nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde olacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de, Koronavirüsün Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu.Gelişmenin ardından 'Koronavirüs'ün yeni varyantı Türkiye'de görüldü mü?' sorusu merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rahatlatan açıklamayı yaptı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yeni varyantın Türkiye'de görülmediğini belirterek, 'Asla kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Griple nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde olacak.' ifadelerini kullandı.