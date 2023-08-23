  • USD: 27,17 - 27,22
  • EURO: 29,63 - 29,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde O-otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor İbrahim Karahan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili biri kadın iki kişiyi yakaladı.

Ekleme: 23.08.2023 - 12:43 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybettiİstanbul'un Avcılar ilçesinde cinayet olayı yaşandı...

Dün akşam saat 19.30 sıralarında bölgede bulunan bir otelden silah sesleri yükseldi.

Doktor İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıktı.

Hayatını kaybetti

Tartışma sırasında tansiyon yükselince silahlar konuştu; Kıtay Karahana'a ateş etti.

Ardından Kıtay yanındaki kadınla birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silah bulundu

Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.

Adliyeye sevk edildiler

Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, “Sonradan adamın vefat ettiğini duyduk." dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Belediye çalışanları işi bıraktı çöpler toplanmadı! Buca çöp kent oldu
Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili yapılan 'Gün batımını doyasıya izleyemedim' paylaşımı tepki çekti
Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ümit Özdağ'ın 'Bana emekli Albay gönderdi' diyerek paylaştığı fotoğrafın Afganistan'da çekildiği ortaya çıktı
Koronavirüs'ün yeni varyantı Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
AFAD duyurdu! Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Rum lider Türkiye'yi hedef aldı: Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında skandal sözler...
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangının ilerlemesi durduruldu
MİT'ten nefes kesen operasyon: Bekir Kına etkisiz hale getirildi!
Fahrettin Koca'dan Çanakkale orman yangını açıklaması: 83 kişi etkilendi
Vurgunun böylesi: CHP'li İBB'de yeni skandal! Milyonluk çizmeli hortum
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını şişiren anketçiler kovuldu
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu ile Mehmet Sevigen arasında tansiyon yükseldi
Çanakkale orman yangınında 2'nci gün! Ağaçlar küle döndü...
İBB’nin metruk Tuzla Metro İstasyonu inşaat alanında TBM çıkışını bekleyen Dr. Şadi Yazıcı Hayal Kırıklığı Yaşadı! 'TBM çıkış töreni cambaza bak girişimi!'
Başkan Erdoğan: Türkiye eninde sonunda terör belasından kurtulacaktır
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındı: En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor
Demokrat Partili Enginyurt: Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse sokağa çıkma zamanımız gelmiştir
CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!
CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin malı götürmüş! 50 bin lira maaşla milyarlık servet
Meteoroloji 23 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Alevlere teslim olan Çanakkale'ye özel uyarı

Meteoroloji 23 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Alevlere teslim olan Çanakkale'ye özel uyarı

Threads yeniden toparlanabilecek mi? Web sürümü için geri sayım

Threads yeniden toparlanabilecek mi? Web sürümü için geri sayım

Dağın içindeki gizli hazine: Dünyanın her yerinden Türkiye'ye akın ediyorlar

Dağın içindeki gizli hazine: Dünyanın her yerinden Türkiye'ye akın ediyorlar

Rekabet Kurulu kararını verdi: Sarı siteye şok!

Rekabet Kurulu kararını verdi: Sarı siteye şok!

Google'da büyük skandal: Yapay zeka köleliği böyle savundu...

Google'da büyük skandal: Yapay zeka köleliği böyle savundu...

Bu milkshake içenleri öldürüyor! Kırmızı alarma geçildi…

Bu milkshake içenleri öldürüyor! Kırmızı alarma geçildi…