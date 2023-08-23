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İstanbul'da Alibey Deresi'ne bağlanan göl kurudu

Kemerburgaz Kent Ormanı içerisinde yer alan ve Alibey Deresi'ne bağlanan göl tamamen kurudu. Gölün bulunduğu alanda, koyunlar ve keçiler otlamaya başladı.

Ekleme: 23.08.2023 - 17:09 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da Alibey Deresi'ne bağlanan göl kuruduKavurucu sıcaklar yurdu etkisi altına aldı...

Sıcaklar devam ederken göl ve barajlarda kuraklık çanları çalıyor.

Kış döneminin mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte azalan yağışlar nehirleri de etkiliyor.

İstanbul'da Alibeyköy Baraj Gölü'nün kuzeyinde yer alan Kemerburgaz Kent Ormanı içerisindeki göl tamamen kurudu.

Alibey Deresi'ne bağlanan alan neredeyse çöle döndü. Göle girmek tehlikelidir tabelalarının bulunduğu alanda gölden eser kalmadı.

Göl hayvanların otladığı alan döndü

Tamamen kurumuş gölde, koyunlar ve keçiler de otlamaya başladı.

Havadan da görüntülenen göl, tedirginlik yarattı.

İstanbul'da Alibey Deresi'ne bağlanan göl kurudu

"Dere olan yere batarsa çıkaramazsın"

Koyunlarını otlatmak için gelen çoban Murat Emek, şunları söyledi:

Kışın buralarda su varmış. Böyle olalı 1, 1 buçuk ay oldu. Koyunlar yeni geldi, 1 hafta 10 gün oldu. Ot çıktı diye otluyorlar. Tehlikeli. Dere olan yere batarsa çıkaramazsın. Bir riski var ama şu anda yok. Yağmur yağdığı zaman gelmiyorum buraya. Yağmur yağdığı zaman ayaklar batıyor zaten.

Barajlar kuralıkla mücadele ediyor

Son 10 yılın en düşük su seviyesinin görüldüğü İstanbul'da İSKİ ortalama baraj doluluk oranı yüzde 31,57 olarak ölçüldü.

Verilere göre, barajların su seviyeleri şöyle: Ömerli Barajı yüzde 66, Darlık Barajı yüzde 47, Elmalı Barajı yüzde 23 , Terkos Barajı yüzde 18, Alibey Barajı yüzde 15, Büyükçekmece yüzde 12 , Sazlıdere Barajı yüzde 16.
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