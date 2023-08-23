İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir gemideki arıza nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, bir gemideki arıza nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alındı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı." açıklamasında bulundu.